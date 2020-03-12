Nokia'nın Tuşlu Telefonu, 3C Sertifikasıyla Ortaya Çıktı

HMD Global bünyesinde işlerine devam eden Nokia'nın TA-1212 model numaralı yeni tuşlu telefonu, 3C sertifikasıyla ortaya çıktı. Cihazın Nokia Xpress Music ismini taşıması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda HMD Global bünyesine girdikten sonra toparlanmaya başlayan Nokia’dan yeni bir cihaz haberi almıştık. Şirket, giriş ve orta segmente hitap eden akıllı telefonlarının yanı sıra bu kez karşımıza tuşlu bir telefonla çıkmıştı. Bu cihazın model numarası TA-1212’ydi.

İşte bahsettiğimiz yeni telefon olacak Nokia TA-1212, bugün Çinli sertifika kurumu TENAA’nın internet sitesinde ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bilgilerle birlikte yeni telefonun Nokia Xpress Music ismini taşıyacağı konusunda ortaya bazı iddialar da atılmıştı.

Nokia TA-1212, 3C sertifikasıyla ortaya çıktı:

Bugün, Nokia TA-1212 ile alakalı yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Yakın bir zamanda tanıtılması beklenen Nokia Xpress Music, 3C’nin internet sitesinde gözüktü. Cihazın model numarasıyla birlikte birçok teknik özelliği de gün yüzüne çıkmış oldu. Gelin, Nokia’nın yeni telefonu TA-1212 ya da Xpress Music’in nasıl bir telefon olacağına bakalım.

3C sertifika sitesinden alınan bilgilere göre Nokia Xpress Music, 5VDC standart şarja sahip olacak. Bununla birlikte Nokia Music Xpress, 4G desteğine sahip olmayacak ve yalnızca GSM desteği veren bir cep telefonu olarak karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz haftalarda TENAA’da ortaya çıkan bilgilere göre Nokia Xpress Music, 123,8 mm x 52,4 mm x 13,1 mm ebatlarında olacak ve yalnızca 88 gram ağırlığa sahip olacak. Cihaz, 2,4 inçlik 240x320 piksel çözünürlüğünde ufak bir ekrana ev sahipliği yapacak.

Nokia Xpress Music’in batarya kısmında bizi kendisine kıyasla dev olarak gözüken 1.200 mAh’lik bir batarya karşılayacak. Bununla birlikte cihaz, 8 MB’lık RAM’e ve 16 MB’lik depolama alanına sahip olacak. Cihazın kamera kısmındaysa 0,3 MP çözünürlüğe sahip bir kamera bulunacak.