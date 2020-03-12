Escobar Fold 2'nin Bazı Videoları YouTube'dan Silindi

Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, şüpheli tavırlar sergilemeye devam ediyor. Bir YouTuber'ın Escobar Fold 2'nin foyasını ortaya çıkarmasıyla gündem olan Escobar, son hamlesiyle de kafaları iyiden iyiye karıştırdı.

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, abisinin isminin kazandırdığı üne dayanarak bazı ilginç girişimlerde bulunuyor. "Escobar Inc" isimli bir şirket kuran kardeş Escobar, bir süredir akıllı telefon sektörü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Roberto Escobar'ın şüpheli şirketi ve piyasaya sürdüğü telefonlardaki gariplik, kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Roberto Escobar'ın şirketi tarafından piyasaya sürülen bir akıllı telefondan bahsetmiştik. Bir YouTuber tarafından ele geçirilen ve Escobar Fold 2 olarak isimlendirilen bu telefonun aslında Samsung'un Galaxy Fold 2 modeli olduğu anlaşılmıştı. Şimdiyse Roberto Escobar ile söz konusu YouTuber Marques Brownlee arasında yeni bir şeyler oluyor gibi görünüyor.

YouTuber Marques Brownlee, Escobar Fold 2'nin kaplamasını söktüğü videosunda ilginç bir iddiayı dillendirmişti. YouTuber, Roberto Escobar'ın bir şirketle anlaşıp, ünlü isimlerle reklam filmleri çektirdiğini ve bu şekilde de ses getirmeye çalıştığını söylüyordu. Dün, Roberto Escobar'ın söz konusu reklam filmleri, YouTube'da bulunuyordu ancak bugün, söz konusu videolardan eser kalmadı.

Roberto Escobar'a ait şirketin YouTube hesabına girdiğinizde, "Celebrity endorsement" olarak isimlendirilen bir oynatma listesinin olduğunu görebiliyorsunuz. "Celebrity endorsement" terimi, pek çok şirketin aktif olarak kullandığı bir reklam biçimi. Bu reklam biçimi, bir şirketin hedeflediği ülkedeki ünlü isimleri kullanarak gerçekleştirdiği reklam çalışmalarını tanımlıyor.

Marques Brownlee, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Escobar'ın söz konusu videoları gizlediğini, çok büyük bir ihtimalle de bu videoları sildiğini belirtti. Bu durum, kısa bir süre içerisinde Twitter'ın gündemine oturdu ve Roberto Escobar'ı gerçekten de şüpheli pozisyonuna soktu. Escobar, konuyla ilgili olarak tahmin edilebileceği üzere hiçbir açıklama yapmadı.