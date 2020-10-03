DiRT 5 İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Codemasters tarafından geliştirilen DiRT 5 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Oynanış videosunda oyunda yer alacak ve Çin'de geçecek olan noktadan noktaya yarışları oyunculara gösterildi.

Yarış oyunları denildiğinde akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi de DiRT serisi olmuştur. Codemasters, bu serinin en yeni oyunu DiRT 5 için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Yayınlanan yeni oynanış videosu, oyunda yer alan yeni yarış türlerinden bir tanesini de oyunculara göstermiş oldu.

Yayınlanan yeni videoda Çin'de gerçekleşen ve oldukça etkileyici bir çevreye sahip olan noktadan noktaya (point-to-point) yarışından bir örnek oyunculara sunuldu. Yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

DiRT 5 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Noktadan noktaya yarış türü, yolun sonuna kadar yeni engellerle karşılaşılması sebebiyle birden fazla turun dönüldüğü yarışlardan çok daha zordur. Birden fazla turun dönüldüğü yarışlarda, ilk turda engeller ezberlenerek diğer turlarda engeller daha rahat aşılabilir hale gelebiliyor. Tabii bu yarış türünün zor olması aynı zamanda eğlenceyi de beraberinde getiriyor.

Yukarıdaki videodan da görülebileceği gibi noktadan noktaya yarışlar, Çin'de yer alacak. Ayrıca videodan da görüldüğü kadarıyla çevre tasarımının oldukça etkileyici olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu yarış, Modern Rally araçlarına ve noktadan noktaya yarışlara ev sahipliği yapan Rally Raid etkinliğinde kullanıma hazır olacak.

Troy Baker ve Nolan North tarafından seslendirilecek yeni bir kariyer modunun da yer alacağı DiRT 5, 6 Kasım tarihinde Xbox One, PlayStation 4, PC ve Stadia platformlarında oyuncularla buluşacak. 10 Kasım'da Xbox Series S ve Series X için çıkacak olan oyun, 12 Kasım'da da PlayStation 5 için çıkış yapacak. Ayrıca Smart Delivery özelliğinin yer aldığı oyun, Xbox One'dan Xbox Series X ve Series S'e ücretsiz yükseltilebilecek.