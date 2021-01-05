Clip isimli yeni bir ürün, portatif yapısı sayesinde standart bir bisikleti saniyeler içinde elektrikli bisiklete dönüştürebiliyor. Üstelik ürün, standart bir elektrikli bisikletin neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

Küresel iklim değişikliğini yavaşlatmak için karbon salınımını düşürmek, karbon salınımını düşürmek için ise fosil yakıtlı taşıtlardan uzak durmak gerekiyor. Elektrikli bisikletler, bu noktada son derece uygun birer alternatif olarak yer alsa da kullanılabilirlik açısından henüz tam anlamıyla istenilen seviyede değiller.

İş yerine düzenli olarak bisikletle gidip geldiğini ifade eden tasarımcı Somnath Ray, birkaç dik yokuş ile karşılaştığında bisiklet kullanımının herkese uygun olmadığını fark ettiğini ve herhangi bir bisikleti geçici olarak da olsa elektrikli bisiklet haline dönüştürecek yeni bir ürün üzerinde çalışmaya başladığını ifade ediyor.

Clip ile standart bisikletler elektrikli bisiklete dönüştürülebiliyor

Ray tarafından geliştirilen Clip adlı araç, herhangi bir bisikletin ön tekerleğine saniyeler içinde takılabiliyor. Clip’in içinden çıkan iki kol ise bisikletin gidonuna sabitleniyor. Kollarda bulunan düğmeler yardımı ile bisikletin hızını ayarlayabiliyorsunuz ancak maksimum hızın 24 km/s olduğunu belirtelim.

Clip, yalnızca 7 kilogram ağırlığında olduğundan ve boyut olarak da standart bir dizüstü bilgisayardan hallice olduğundan bisikletin ağırlığını çok artırmıyor ve genel olarak aerodinamik yapısını koruyor. 450W’lık elektrik motorunun bataryaları, ön tekerleğin iki yanındaki kollarda bulunuyor ve cihazın tamamı, bir sırt çantasına sığabiliyor.

Somnath Ray, Clip’i tasarlarken insanların kolayca bisikletlerine takabilecekleri, iş yerine/eve vardıklarında çıkarıp şarj edebilecekleri ve bisikleti kullanacakları zaman yeniden kolayca takabilecekleri bir çözüm ortaya koymak istediğini belirtiyor. Clip’in tek şarj ile menzili 24 kilometre ile 16 kilometre arasında değişkenlik gösteriyor.

Elektrikli bisikletler, fosil yakıtlı taşıtlara karşı iyi bir alternatif olsalar da fiyat etiketi noktasında pek de tüketici dostu değiller. Clip ise 399 dolarlık ön sipariş fiyatıyla pek çok elektrikli bisikletin yarı fiyatının bile altında bir fiyat sunuyor. Elbetteki Clip’in özellikle menzil ve teknolojik özellikler açısından elektrikli bisikletlerden pek çok eksik yanı da bulunuyor.