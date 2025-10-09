Norveç elektrikli araç satış rekoru kırdı: Eylülde satılan otomobillerin %98,3'ü elektrikli oldu

Eylül 2025’te Norveç’te satılan otomobillerin %98,3’ü elektrikli oldu. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık oran.

Norveç, Eylül 2025’te yeni otomobil satışlarının %98,3’ünü tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirerek tarihi bir rekora imza attı. Sadece %1,7’lik kesim benzinli, dizel veya hibrit araçlardan oluştu. Bu, ülkenin sıfır emisyon hedefine ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

Tesla, %34’lük pazar payıyla bu ayın açık ara lideri oldu. Özellikle Model Y modeli, Norveç’te adeta yeni “halk arabası” haline geldi. Volkswagen ve Volvo ise onu takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında satılan tüm yeni araçların %95’i de elektrikli. Bu da Norveç’in 2025’te tamamen sıfır emisyonlu araç hedefini tutturma yolunda olduğunu kanıtlıyor.

Elektrikli araçlardaki bu hızlı dönüşüm, hükümet teşvikleri, düşük vergiler ve kampanyalı fiyatlarla destekleniyor. Ancak otomobil bayileri, artan rekabet ve düşen kâr marjları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.