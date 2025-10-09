Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Norveç elektrikli araç satış rekoru kırdı: Eylülde satılan otomobillerin %98,3'ü elektrikli oldu

Eylül 2025’te Norveç’te satılan otomobillerin %98,3’ü elektrikli oldu. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık oran.

Norveç elektrikli araç satış rekoru kırdı: Eylülde satılan otomobillerin %98,3'ü elektrikli oldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Norveç, Eylül 2025’te yeni otomobil satışlarının %98,3’ünü tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirerek tarihi bir rekora imza attı. Sadece %1,7’lik kesim benzinli, dizel veya hibrit araçlardan oluştu. Bu, ülkenin sıfır emisyon hedefine ne kadar yaklaştığını gösteriyor.

Tesla, %34’lük pazar payıyla bu ayın açık ara lideri oldu. Özellikle Model Y modeli, Norveç’te adeta yeni “halk arabası” haline geldi. Volkswagen ve Volvo ise onu takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında satılan tüm yeni araçların %95’i de elektrikli. Bu da Norveç’in 2025’te tamamen sıfır emisyonlu araç hedefini tutturma yolunda olduğunu kanıtlıyor.

Elektrikli araçlardaki bu hızlı dönüşüm, hükümet teşvikleri, düşük vergiler ve kampanyalı fiyatlarla destekleniyor. Ancak otomobil bayileri, artan rekabet ve düşen kâr marjları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim