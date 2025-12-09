Norveç, Elektrikli Otomobillerde Nasıl Dünya Lideri Oldu?

Norveç, tüm otomobil satışlarının %90'ından fazlası elektrikli olması nedeniyle bu konuda dünyada lider konumda. Peki bunu nasıl başardı?

Norveç, soğuk iklimi ve zorlu coğrafi koşullarına rağmen elektrikli araçlar konusunda dünyada lider konumda bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Pek çok ülkenin tamamının elektrikli araçlara geçişinin 2035-2040’ları bulması beklenirken Norveç daha şimdiden satılan araçların çok büyük çoğunluğunu elektrikli yapmayı başarmış durumda.

Bu büyük başarının arkasında yatan nedenler, sadece çevrecilik bilinciyle açıklanamayacak kadar derin. Biz de Norveç’in nasıl elektrikli araç devrimine öncülük etmeyi başaran bir ülke olduğunu inceliyoruz.

Vergiler

Norveç'in başarısının temelinde agresif bir vergi politikası yatıyor. Normalde bir otomobil satın alırken ödenen yüksek ithalat vergileri ve %25’lik KDV, uzun bir süre boyunca elektrikli araçlardan alınmadı. Bu durum, teknolojik olarak daha pahalı olan elektrikli araçların, benzinli veya dizel rakipleriyle aynı fiyata, hatta bazen daha ucuza satılabilmesini sağladı.

Kullanıcılar da bu durumdan yararlandı. Hem daha çevreci hem de daha ucuz olan elektrikli otomobillere yönelmeye başladılar. Hükûmetin elektrikli araçlara olan teşvikleri de bir hayli fazlaydı. Böylece insanlar, tüm dünyadan önce içten yanmalı motorları bırakıp elektrikilere yönelmeye başladı.

Şarj altyapısı

Elektrikli araç almaya niyetlenenlerin aklına gelen en büyük soru işareti şarj konusudur. Özellikle yeterli şarj altyapısı olmayan bir yerdeyseniz yolda kalma korkusu sizi bu araçlardan uzak tutmak için yeterli olabilir. İşte Norveç, bu konuda da kendini çok üst seviyelere taşımayı başarmış.

Norveç, elektrikli araç kullanıcılarındaki menzil kaygısını azaltmak için devasa bir şarj ağı kurdu. Ülkenin en kuzeyindeki kutup dairesi bölgelerinden en işlek şehir merkezlerine kadar her yerde hızlı şarj istasyonlarına rastlamak mümkün. Sadece halka açık şarj istasyonları değil, aynı zamanda ev tipi şarj üniteleri için de ciddi destekler sağlandı.

Ayrıcalıklar ve teşvikler

Norveç hükûmeti, elektrikli araç sahiplerine sadece satın alırken değil, kullanırken de kendilerini özel hissettirecek avantajlar sundu. Uzun yıllar boyunca elektrikli araçlar otobüs şeritlerini kullanma hakkına sahip oldu, bu da trafiğin yoğun olduğu saatlerde büyük bir zaman tasarrufu anlamına geliyordu.

Buna ek olarak, şehir merkezlerinde ücretsiz veya indirimli otopark imkanı, feribot geçişlerinde ciddi fiyat indirimleri ve otoyol ücretlerinden muafiyet gibi teşvikler uygulandı. Tüm bunlar, elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırdı.

Yani anlayacağınız Norveç’in elektrikli otomobil devrimine öncülük etmesi aslında pek de şaşırtıcı değil. Yıllardır devam eden teşvikler ve doğru politikalar, erkenden ülkede bu tarz araçların benimsenmesini sağlamış.