Norveç ile Tek Taraflı Vize Anlaşması Tartışma Yarattı

Norveç Dışişleri Bakanı'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Türkiye ile Norveç arasında tek taraflı bir anlaşma yapıldığını açıkladı. Bu anlaşmayla birlikte Norveçlilerin sadece kimlik ile Türkiye'ye gelişlerinin önü açıldı. Öte yandan Türkler, Norveç'e hala vizeyle gidebiliyor olacak.

Türkiye ve Avrupa arasında dönem dönem gerilen ve normalleşme aşamasına giren ilişkilerde bugün önemli bir adım atıldı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Türkiye ve Norveç arasında bir vize serbestisi anlaşmasına imza attı. Fakat bu anlaşma tek taraflı bir anlaşmaydı.

Norveç Dışişleri Bakanı tarafından sosyal medyada yapılan duyuruda Norveçlilerin herhangi bir vize veya pasaport olmadan Türkiye’ye seyahat edebilecekleri duyurdu. Türk vatandaşların Norveç’e seyahatlerindeyse vize serbestisine dair herhangi bir ifade yer almadı.

Norveç Dışişleri Bakanı’nın paylaşımı:

“Türkiye'nin pasaport kurallarını geçici olarak değiştirmesine çok sevindim! Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye'ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler.”

Norveçlilerin Türkiye’ye sadece kimlikleriyle gelmesini sağlayacak bu düzenlemenin Türk vatandaşlarının Norveç seyehatleri için geçerli olmaması, sosyal medyada yeni bir gündem oluşmasına neden oldu. Türkiye ile Norveç arasındaki yeni anlaşmanın ardından yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi: