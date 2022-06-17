Sosyal Medya Yasası Şimdiden Tartışmalara Sebep Oldu: İşte Gelen Tepkiler

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Yeni sosyal medya yasası bugün TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ancak yeni düzenleme sosyal medyada şimdiden çokça konuşuldu. Twitter'da da kullanıcılar #SosyalMedyaYasası etiketiyle yüzlerce paylaşım yaptı.

Bir süredir gündemde olan sosyal medya yasası geçtiğimiz günlerde TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmıştı. Düzenlemenin bazı maddeleri geçtiğimiz gün kabul edilirken bazı maddeleri de tartışmaları beraberinde getirmişti.  

Düzenlemenin içeriğinde internet ortamında her türlü yanlış ve yanıltıcı bilginin yayılmasını önlemeye yönelik pek çok madde bulunuyor. Bu maddeler, Twitter üzerinden retweet yapılan tweetlere kadar çok sayıda konuda yeni düzenlemeler içeriyor. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar bu düzenlemeyi haklı bulurken bazıları ise ‘ifade özgürlüğünün’ kısıtlandığına değindi. 

İşte yeni sosyal medya yasasına gelen yorumlardan bazıları: 
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