MWC 2026: Sadece Robotların Çalıştığı Restoran Tanıtıldı (Evet, Yanlış Duymadınız)

MWC 2026 sayısız yeni teknolojiye ev sahipliği yapmış olsa da bunlar arasında en ilginci sadece robotların çalıştığı restoran oldu.

MWC 2026’da teknoloji dünyasının en çok konuşulan gösterilerinden biri, Çinli telekom devi China Mobile’dan geldi.

Şirket, yalnızca robotların çalıştığı bir restoran konseptiyle ziyaretçilere âdeta geleceğin fast food deneyimini yaşattı.

Robotlar siparişte, 5G iş başında

Barcelona’daki fuarda kurulan bu özel restoranda siparişler tablet üzerinden veriliyor. Ardından sahne tamamen robotlara kalıyor. Dört robottan oluşan ekipte başrolü “Lingxi” adlı robot garson üstleniyor. Diğer robotlar ise onun yönlendirmesiyle görev alıyor:

Biri mantıları hazırlıyor,

Biri çayı kusursuz şekilde dolduruyor,

Diğeri buzdolabından elma getiriyor.

Tüm süreç teorik olarak 2 dakika 24 saniyede tamamlanıyor. Her ne kadar demo biraz yavaş ilerlese de sistem sorunsuz şekilde çalışmayı başardı.

%92 doğruluk oranı

China Mobile’a göre sistemin başarı oranı %92. Yani her 10 siparişten 9’u hatasız tamamlanıyor. Özellikle yeni nesil Lingxi robotlarının denge ve hassasiyet konusunda büyük gelişim gösterdiği belirtiliyor. Önceki modellerin çay dökme ihtimali yüksekken, yeni versiyon hem içecek servisini hem de tepsi taşımayı güvenle gerçekleştirebiliyor.

Şirket, robotların yakın gelecekte insan çalışanların yerini almayacağını özellikle vurguluyor ancak teknolojinin geldiği nokta, bu ihtimalin artık bilim kurgu olmaktan çıktığının net bir şekilde göstergesi.

Peki amaç fast food zinciri kurmak mı?

Bu restoran aslında ticari bir girişimden çok bir teknoloji vitrini. China Mobile, burada Vision-Language-Action (VLA) adlı büyük yapay zekâ modelini ve gerçek zamanlı robot koordinasyon sistemini tanıttı. Tüm robotlar aynı ağ üzerinden birbirine bağlı çalışıyor ve görevler çakışmadan ilerliyor.

Ayrıca şirketin geliştirdiği VLA-RAI sistemi sayesinde robot hareketleri daha akıcı haâe gelirken, operasyonun insan kontrollü sistemlere kıyasla 1.3 ila 1.5 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.