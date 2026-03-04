Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

MWC 2026: Sadece Robotların Çalıştığı Restoran Tanıtıldı (Evet, Yanlış Duymadınız)

MWC 2026 sayısız yeni teknolojiye ev sahipliği yapmış olsa da bunlar arasında en ilginci sadece robotların çalıştığı restoran oldu.

MWC 2026: Sadece Robotların Çalıştığı Restoran Tanıtıldı (Evet, Yanlış Duymadınız)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

MWC 2026’da teknoloji dünyasının en çok konuşulan gösterilerinden biri, Çinli telekom devi China Mobile’dan geldi.

Şirket, yalnızca robotların çalıştığı bir restoran konseptiyle ziyaretçilere âdeta geleceğin fast food deneyimini yaşattı.

Robotlar siparişte, 5G iş başında

2

Barcelona’daki fuarda kurulan bu özel restoranda siparişler tablet üzerinden veriliyor. Ardından sahne tamamen robotlara kalıyor. Dört robottan oluşan ekipte başrolü “Lingxi” adlı robot garson üstleniyor. Diğer robotlar ise onun yönlendirmesiyle görev alıyor:

  • Biri mantıları hazırlıyor,
  • Biri çayı kusursuz şekilde dolduruyor,
  • Diğeri buzdolabından elma getiriyor.

Tüm süreç teorik olarak 2 dakika 24 saniyede tamamlanıyor. Her ne kadar demo biraz yavaş ilerlese de sistem sorunsuz şekilde çalışmayı başardı.

%92 doğruluk oranı

3

China Mobile’a göre sistemin başarı oranı %92. Yani her 10 siparişten 9’u hatasız tamamlanıyor. Özellikle yeni nesil Lingxi robotlarının denge ve hassasiyet konusunda büyük gelişim gösterdiği belirtiliyor. Önceki modellerin çay dökme ihtimali yüksekken, yeni versiyon hem içecek servisini hem de tepsi taşımayı güvenle gerçekleştirebiliyor.

Şirket, robotların yakın gelecekte insan çalışanların yerini almayacağını özellikle vurguluyor ancak teknolojinin geldiği nokta, bu ihtimalin artık bilim kurgu olmaktan çıktığının net bir şekilde göstergesi.

Peki amaç fast food zinciri kurmak mı?

4

Bu restoran aslında ticari bir girişimden çok bir teknoloji vitrini. China Mobile, burada Vision-Language-Action (VLA) adlı büyük yapay zekâ modelini ve gerçek zamanlı robot koordinasyon sistemini tanıttı. Tüm robotlar aynı ağ üzerinden birbirine bağlı çalışıyor ve görevler çakışmadan ilerliyor.

Ayrıca şirketin geliştirdiği VLA-RAI sistemi sayesinde robot hareketleri daha akıcı haâe gelirken, operasyonun insan kontrollü sistemlere kıyasla 1.3 ila 1.5 kat daha hızlı olduğu iddia ediliyor.

Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC, 70 Saat Pil Ömrü ve Dahasını Sunan Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Tanıtıldı Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC, 70 Saat Pil Ömrü ve Dahasını Sunan Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Tanıtıldı
Oyun Bilgisayarı Gibi Tablet Lenovo Legion Tab Gen 5 Tanıtıldı Oyun Bilgisayarı Gibi Tablet Lenovo Legion Tab Gen 5 Tanıtıldı
MWC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

Windows 11'in Yeni Başlat Menüsüne Tepkiler Çığ Gibi: "O Kadar Büyük ki Windows 8'i Hatırlattı"

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Eski Bir Rockstar Çalışanından İddia: "GTA 6 Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Gerçekçilik Sunacak"

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com