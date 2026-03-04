OpenAI, Daha Doğal ve Daha Akıllı Yeni Modeli GPT-5.3 Instant'ı Kullanıma Sundu

OpenAI, son dönemde kullanıcıları gereksiz yere sakinleştirmeye çalışan ve alakasız sorular soran GPT-5.2 Instant modelini GPT-5.3 Instant modeliyle güncelledi.

OpenAI, popüler yapay zekâ modeli ChatGPT için önemli bir güncelleme duyurdu. Yeni sürüm GPT-5.3 Instant, daha doğru yanıtlar, daha doğal bir konuşma tarzı ve çok daha az “halüsinasyon” vaat ediyor.

Önceki sürüm GPT-5.2 Instant, kullanıcılar tarafından zaman zaman yapay, abartılı ve “fazla dramatik” bulunuyordu. Özellikle kullanıcının sakinleşmesini söyleyen ifadeler tepki çekmişti.

GPT-5.3 Instant daha sade ve akıcı bir dile sahip

Yeni GPT-5.3 Instant ise GPT-5.2 Instant'a kıyasla daha sade, akıcı ve doğal bir iletişim dili kullanıyor. Kullanıcı niyetini yanlış varsayan, duygusal çıkarımlar yapan ve gereksiz yere öğüt veren ton büyük ölçüde azaltılmış durumda. OpenAI, yeni modelin:

Daha doğru cevaplar verdiğini,

Web aramalarında bilgiyi daha iyi bağlamlandırdığını,

Kendi bilgisi ile internet verisi arasında daha dengeli bir analiz yaptığını,

Gereksiz çekinceleri ve aşırı temkinli ifadeleri azalttığını belirtiyor.

Özellikle GPT-5.2’nin bazı soruları gereksiz yere reddetmesi ve aşırı savunmacı bir üslupla yanıtlaması kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyordu. GPT-5.3 Instant ile bu durum önemli ölçüde iyileştirilmiş.

Daha ilgili yanıtlar veriyor

Yapılan güncelleme yalnızca teknik doğruluğu değil, konuşma akışını da hedef alıyor.

OpenAI, performans testlerinde görünmeyen ancak gerçek kullanıcı deneyiminde ortaya çıkan tonlama sorunları, alakasız cevaplar ve konuşma akışındaki kopukluklar gibi problemleri özel olarak ele aldığını açıkladı.

GPT-5.3 Instant güncellemesi şu anda tüm ChatGPT kullanıcılarına sunulmuş durumda. OpenAI, “Thinking” ve “Pro” modellerine yönelik güncellemelerin ise ilerleyen dönemde geleceğini duyurdu.