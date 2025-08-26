Google'ın sevilen yapay zekâ destekli uygulaması NotebookLM'in çok kullanışlı Video Overviews özelliğine 80 yeni dil desteği eklendi. Aralarında Türkçe de var.

Google, yapay zekâ deyince akla gelen ilk şirketlerden biri olmayı başarmıştı. Bu konuda en çok öne çıkan araçlarından biri de yapay zekâ destekli not alma, düzenleme ve araçtırma aracı NotebookLM’di. NotebookLM’in, geçen Video Overviews ismi verilen acayip kullanışlı bir özelliği çıkmıştı. Bu özellik, şimdiye kadar sadece İngilizce dilindeydi.

Ancak bugün bu durum değişti. Google, yaptığı açıklamada Video Overviews özelliğine 80 yeni dil desteği eklendiğini duyurdu. Yeni eklenen diller arasında Türkçe desteği de bulunuyor. Yani artık özelliği Türkçe olarak kullanabileceksiniz.

Video Overviews özelliği ne işe yarıyor?

Bu özelliğin ne işe yaradığı konusundan da bahsedelim. Video Overviews, basitçe anlatacak olursak notlarınızı, PDF’lerinizi, görsellerinizi yapay zekâyı kullanarak video sunumlara dönüştürebiliyor. Sadece saniyeler içinde elinizdeki dosyaları kullanarak bir video formatında bir sunum oluşturabiliyorsunuz, sizi saatlerce sürecek uğraştan kurtarıyor.

Bunlar dışında teknoloji devi, dosyalarınızı tek tık ile sese dönüştürebilen Audio Overviews özelliğini de güncellediğini açıkladı. Artık Türkçe de dahil 80 dilden kullanıcılar, çok daha uzun ve detaylı sesleri kullanabilecek. Önceden İngilizce dilindeki diğer dillerde sadece kısa özetler sunuluyordu. Artık böyle bir durum olmayacak. Google, NotebookLM’de yaptığı bu güncelleme ile dünya çapında daha fazla kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor.