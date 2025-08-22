Son yıllarda yapay zekâ çözümleri yalnızca özel sektörün değil, kamu kurumlarının da gündeminde yer alıyor. Devletler, dijitalleşme ve güvenlik odaklı projelerde yapay zekâdan faydalanarak iş süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Google, kamu kurumlarına yönelik özel bir platformu hayata geçirdi. Şirketin tanıttığı “Gemini for Government” çözümü de bu adımların en güncel örneği oldu.

Google, devlet kurumlarına özel yeni yapay zekâ çözümünü duyurdu. ‘Gemini for Government’ adı verilen platform, kamu kurumlarının işlerini daha modern ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.”

Yeni paket; kurum içi aramaları yapay zekâ ile güçlendiriyor, görsel ve video üretme araçları sunuyor, NotebookLM ile entegre çalışıyor. Bunun yanı sıra hazır yapay zekâ ajanlarıyla birlikte geliyor ve çalışanlara kendi ajanlarını oluşturma imkânı da tanıyor.

Kimlik yönetiminden tehdit korumasına kapsamlı güvenlik

Gemini for Government, yıllık kurum başına 0,50 dolardan daha düşük bir maliyetle sunuluyor. GSA’nın OneGov stratejisiyle uyumlu hazırlanan paket, güvenlik tarafında da oldukça kapsamlı. FedRAMP High seviyesinde yetkilendirmeye sahip olan sistem; kimlik ve erişim yönetimi, tehdit koruması, veri gizliliği ve SOC2 Tip 2 gibi standartları içeriyor. Üstelik Google’ın Vertex AI platformuyla birlikte çalışarak kurumların kendi yapay zekâ modellerini ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını kolaylaştırıyor.

Gemini for Government, ABD’deki kamu kurumları için özel geliştirilmiş kapsamlı bir yapay zekâ platformu olarak karşımıza çıkıyor. Düşük maliyetinin yanı sıra güvenlik, uyumluluk ve esneklik sunmasıyla öne çıkan paket, devlet kurumlarının dijital dönüşüm yolculuğunda kullanabileceği yeni bir araç olma niteliği taşıyor. Öte yandan bu çözümün ilerleyen dönemde hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı da şimdiden merak konusu.