Nothing Phone ve Nothing Ear 1 ürünleriyle dikkat çeken Nothing markasının yeni tanıtılan kulaklığı Nothing Ear Stick'in sızdırılan Render görüntüleri ortaya çıktı.

OnePlus’ın kurucu ortağı olan Carl Pei’nin 2020 yılında Birleşik Krallık’ta kurduğu Nothing markası, özellikle tanıttığı ilk akıllı telefon olan Nothing Phone’un enteresan LED ışıklı tasarımıyla dikkat çekmişti. Şirket ayrıca ilk teknolojik ürünü olan Nothing Ear 1 isimli kablosuz kulaklığı ile de büyük beğeni toplamıştı.

Geçtiğimiz aylarda teknoloji dünyasından bazı kaynaklar Pei’nin yeni ve alışılmışın dışında bir kablosuz kulaklık tanıtabileceği iddia edilmişti ve bu iddialar doğru çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise teknoloji analisti Kuba Wojciechowski, Nothing Ear Stick isimli kulaklığın yeni görüntülerini paylaştı.

Dışarıdan bakıldığında ruja benziyor

Geçtiğimiz ayın sonunda Londra Moda Haftasında tanıtılan Nothing Ear Stick, dışarıdan bakıldığında tıpkı bir ruja benziyor. İsmi Liptstick (Ruj) kelimesinden esinlenilen bu kulaklık hakkında pek fazla detay bulunmasa da teknoloji analisti Wojciechowski, Twitter hesabından kulaklığın sızdırılan resmi render görüntülerini paylaştı.

Yayınlanan render görüntülerinin bir sızıntı sonrası eline geçtiğini belirten analist, kulaklığın Nothing Ear 1’den çok daha kapsamlı olacağını düşündüğünü de açıkladı. Nothing Ear 1 ve Nothing Stick’i karşılaştırdığımızda kulaklıkların kutusu haricinde en büyük değişikliğin kulaklık uçlarında olduğunu görüyoruz. Ear 1 modelinde kulaklıkların ucunda AirPods Pro benzeri silikon bulunurken Ear Stick modelinde ise AirPods 3. Nesil benzeri silikonsuz ve açık bir yapı bulunuyor.

Silikonlar dışında dış tasarımda büyük bir değişiklik olmayan kulaklığın donanımsal olarak Nothing Ear 1’in çok üstünde bir performans sergilemesi bekleniyor. Aktif Gürültü Engelleme (ANC) bulunmayacağı düşünülen kulaklığın daha uzun pil süresi ve kutusunda daha büyük bir bataryaya sahip olacağına da neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Nothing markası her ne kadar Nothing Ear Stick’in ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamasa da pek çok teknoloji analisti 2023 yılının ilk çeyreğine kadar kulaklığın tanıtılmış olacağını düşünüyor.