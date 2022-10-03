OnePlus, gelişmiş özelliklerine rağmen uygun fiyatlı olan akıllı saati Nord Watch'u duyurdu. 105 spor modu ve 30 güne varan kullanım imkanı gibi dikkat çeken özelliklere sahip olan akıllı saat, Türkiye'ye gelmesi benzer fiyat politikası ile gelmesi durumunda piyasayı silip süpürebilir...

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, gerçekleştirdiği etkinlikte "Nord Watch" ismini verdiği akıllı saatini duyurdu. OnePlus'ın yeni akıllı saatinin fiyat/performans dengesi, pek çok tüketicinin aklını çelecek türden.

OnePlus Nord Watch, 1,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip bir akıllı saat olarak karşımıza çıktı. 368 x 448 piksel çözünürlük sunan ve 60 Hz ekran tazeleme oranıyla gelen saat, Bluetooth 5.2 desteği ile piyasadaki pek çok akıllı telefon ile uyumlu bir şekilde kullanılabilecek. Saatin IP68 sertifikasına da sahip olduğunu, bu sayede su geçirmediğini de söyleyelim.

Karşınızda OnePlus Nord Watch

OnePlus Nord Watch; yüzme, yürüme, koşma, bisiklet sürme ve fitness hareketleri gibi tam 105 spor modunu destekleyen bir akıllı saat. Ayrıca kalp atış hızı sensörü, SpO2 ölçümü, uyku ve regl takibi gibi özellikler de Nord Watch'ta sunuluyor. Saatin önemli bir eksiğinin yerleşik GPS olduğunu belirtelim. Akıllı saat, yalnızca bağlandığı telefondaki GPS verilerini kullanarak konum takibi yapabiliyor.

OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin yeni akıllı saati, 230 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, normal kullanımda 10 gün dayanıyor. Düşük güç modu aktif edildiğinde ise 30 güne varan kullanım süresi ile karşılaşıyoruz.

OnePlus Nord Watch ne kadar?

İşte tüm bu özelliklere sahip olan akıllı saatin fiyatı ise 85 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatın kur karşılığının yaklaşık 1.580 TL olduğunu söyleyebiliriz. Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı "uygun fiyatlı" akıllı saati Apple Watch SE'nin Türkiye fiyatının 5.999 TL olduğunu düşünecek olursak; Nord Watch'un fazlasıyla rekabetçi bir fiyata sahip olduğunu söylemek mümkün.