Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

5 Gün Pil Ömrü Sunabilen Kulaklık Nothing Headphone (a) Tanıtıldı

Nothing, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Headphone (a)'yı tanıttı. Cihaz, pil ömrü başta olmak üzere özellikleriyle dikkat çekiyor.

5 Gün Pil Ömrü Sunabilen Kulaklık Nothing Headphone (a) Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, dün çok beklenen Phone (4a) lansmanını gerçekleştirdi. Etkinliğin en çok dikkat çeken ürünleri Phone (4a) serisi telefonlar olsa da onlar dışında farklı ürünler de tanıtıldı. Nothing Headphone (a) isimli kulaklık da onlardan biriydi.

Nothing Headphone (a) modeli, kulak üstü tipinde bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has tasarıma sahip cihazda, Headphone (1)’e benzer bir görünüm görüyoruz. Ancak teknik tarafta ciddi iyileştirmeler var.

Karşınızda Nothing Headphone (a)

not1

Nothing Headphone (a), sarı, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. 310 gram ağırlığa sahip cihaz, köpük kulak yastıkları kullanarak uzun süreli dinlemelerde rahat kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca IP52 toz ve hafif su sıçramalarına dayanıklılık ile de geliyor.

Kulaklıkta titanyum kaplı diyaframlı 40 mm'lik sürücüler bulunuyor. Böylece hem sağlam bir yapıya sahip hem de daha iyi ses sunabiliyor. Ayrıca cihazda kullanıcıların ne kadar arka plan gürültüsünü engellemek istediklerine bağlı olarak düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç önceden ayarlanmış seviyeye sahip uyarlanabilir aktif gürültü engelleme özelliği var. Ayrıca, dış seslerin içeri girmesine izin veren ve kullanıcıların çevrelerinden haberdar olmalarını sağlayan bir şeffaflık modu da bulunuyor.

not2

Pil ömrü ise en dikkat çeken kısımlarından. Nothing’in aktardığına göre cihaz, tek şarj ile 5 güne kadar kesintisiz dinleme sunabilecek. Sadece 5 dakikalık şarj ile 5 saatlik pil ömrüne ulaşabildiğini de belirtelim. Cihazın Avrupa fiyatı 159 euro olarak açıklandı.

Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC, 70 Saat Pil Ömrü ve Dahasını Sunan Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Tanıtıldı Uçak Motoru Sesini Bile Kesebilen ANC, 70 Saat Pil Ömrü ve Dahasını Sunan Kulaklık Anker Soundcore Space 2 Tanıtıldı
Kablosuz Kulaklık

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

Mart 2026 MINI Fiyat Listesi: Countryman Fiyatı 600 Bin TL Düştü!

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

iOS 26.3.1 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

APP Plaka Nasıl Normale Çevrilir? Cezası Ne Kadar? - 2026

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

Samsung Yeni Kaydırılabilir Ekranlı Telefon Konseptini Tanıttı [Video]

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

"%10 Hız Sınırı Toleransı Kaldırıldı" Haberleri Ortalığı Karıştırdı: İşte Olayın Aslı ve Bilmeniz Gerekenler

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Mart 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Yeni Arabalar Geldi, Fiyatlar Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com