5 Gün Pil Ömrü Sunabilen Kulaklık Nothing Headphone (a) Tanıtıldı

Nothing, yeni kulak üstü kablosuz kulaklığı Headphone (a)'yı tanıttı. Cihaz, pil ömrü başta olmak üzere özellikleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye’de de faaliyet gösteren sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, dün çok beklenen Phone (4a) lansmanını gerçekleştirdi. Etkinliğin en çok dikkat çeken ürünleri Phone (4a) serisi telefonlar olsa da onlar dışında farklı ürünler de tanıtıldı. Nothing Headphone (a) isimli kulaklık da onlardan biriydi.

Nothing Headphone (a) modeli, kulak üstü tipinde bir kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Kendine has tasarıma sahip cihazda, Headphone (1)’e benzer bir görünüm görüyoruz. Ancak teknik tarafta ciddi iyileştirmeler var.

Karşınızda Nothing Headphone (a)

Nothing Headphone (a), sarı, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulacak. 310 gram ağırlığa sahip cihaz, köpük kulak yastıkları kullanarak uzun süreli dinlemelerde rahat kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca IP52 toz ve hafif su sıçramalarına dayanıklılık ile de geliyor.

Kulaklıkta titanyum kaplı diyaframlı 40 mm'lik sürücüler bulunuyor. Böylece hem sağlam bir yapıya sahip hem de daha iyi ses sunabiliyor. Ayrıca cihazda kullanıcıların ne kadar arka plan gürültüsünü engellemek istediklerine bağlı olarak düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç önceden ayarlanmış seviyeye sahip uyarlanabilir aktif gürültü engelleme özelliği var. Ayrıca, dış seslerin içeri girmesine izin veren ve kullanıcıların çevrelerinden haberdar olmalarını sağlayan bir şeffaflık modu da bulunuyor.

Pil ömrü ise en dikkat çeken kısımlarından. Nothing’in aktardığına göre cihaz, tek şarj ile 5 güne kadar kesintisiz dinleme sunabilecek. Sadece 5 dakikalık şarj ile 5 saatlik pil ömrüne ulaşabildiğini de belirtelim. Cihazın Avrupa fiyatı 159 euro olarak açıklandı.