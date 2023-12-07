Teknoloji Şirketi Nothing, İş Kıyafeti Koleksiyonu Tanıttı (Lütfen Bir Daha Yapma)

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Nothing, iş kıyafeti koleksiyonu "Drop 1"i duyurdu. Bir önlük ve şapkadan oluşan koleksiyon, yarı şeffaf görünüme sahip. Nothing'in yeni iş kıyafetleri için fiyat açıklaması yapılmadı.

Geçmişte piyasaya sürdüğü Nothing Phone 1 ve Nothing Phone 2 gibi akıllı telefonlarla sektörde yer edinmeyi başaran Nothing, birkaç gündür sosyal medyada bir şeyler duyuracağını söylüyordu. Bugün beklenen oldu ve Nothing, yeni ürününü duyurdu. Şirket bu kez, bir iş kıyafeti koleksiyonu ile karşımıza çıktı.

Nothing'in "Drop 1" olarak isimlendirdiği koleksiyon, bir önlük ve bir de şapkadan oluşuyor. Yarı şeffaf önlük, geri dönüştürülmüş naylon malzemeden üretildi ve Nothing'in iddiasına göre kolay kolay yırtılmıyor. Önlüğe benzer şekilde şapkanın da naylondan üretildiğini görüyoruz.

Nothing'in yeni iş kıyafetleri böyle görünüyor:

Nothing iş kıyafeti

Nothing'in laboratuvar önlüğü anlamına gelen "Labcoat" olarak isimlendirdiği önlük, fermuarlı bir yapıya sahip. Ayrıca önlüğün pek çok yerinde yine fermuarlarla desteklenmiş cepler görüyoruz. Şirket, Drop 1 koleksiyonunun işten sonra da kullanılacağını söylüyor. Bu arada; Nothing, iş kıyafeti için herhangi bir fiyat açıklaması yapmadı.

Nothing

Nothing'in iş kıyafetlerinin neden yarı şeffaf olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Şirketin açıklamasına göre şeffaflık, Nothing için bir tasarım ilkesi ve bundan kaynaklı olarak böyle bir tercih yapıldı. Şirket böyle bir açıklama yapmakta çok da haksız değil çünkü Nothing Phone 1 ve 2 de nispeten şeffaf tasarımlara sahipti.
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Peki Nothing, neden bir iş kıyafeti üretme gereksinimi duydu? Açık konuşmak gerekirse bu sorunun cevabı yok. Aslına bakacak olursak üretilmese de olurdu sanki...
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Kaynak : https://intl.nothing.tech/pages/apparel
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