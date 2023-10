Devlerin yarıştığı bir sektöre aniden ve ilginç bir isimle giriş yapan Nothing, ikinci telefonunu geçtiğimiz haftalarda satışa sundu bile. Nothing, özellikle teknolojideki sıradanlaşmış tasarım algısını altüst ederek gözleri üzerine toplamaya çalışıyor. Bunu başarıyor da.

Tabii ki Nothing'in daha ilk ürünleriyle gözleri üzerine toplaması şans işi değil. Markanın arkasında sektör devi isimler var. OnePlus'ın kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, yolun başında iPod'un mucidi Tony Fadell, Twitch kurucu ortağı Kevin Lin ve Reddit CEO'su Steve Huffman gibi isimlerin desteğini de arkasına aldı.

Kısa sürede tüm bu yatırımcılardan topladığı 7 milyon dolarla yola çıkan Nothing, 2021'in başında kuruldu. Kuruluşundan birkaç ay sonra ise ilk ürün olan Ear (stick) isimli kulaklık satışa sunuldu. Hemen arkasından da şirket 50 milyon dolarlık büyük bir yatırım topladı ve Qualcomm ile ortaklık duyurdu. Arkasından da diğer ürünler gelmeye başladı.

Ürünlerin isimlerinden tasarım anlayışına kadar; sade, basit ve farklı

Nothing'in marka olarak kendini konumlandırma şekli epey ''havalı''. Web sitesinde marka kendisini şöyle tanımlıyor:

''No confusing tech-speak. No silly product names. Just artistry, passion and trust.''

''Kafa karıştıran teknoloji konuşmaları yok. Aptalca ürün isimleri yok. Sadece sanat, tutku ve güven''

Nothing, bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere kendini yenilikçi ve özgün bir marka olarak konumlandırıyor. Çevreci, genç, özgür ve topluluğuna değer veren marka imajı yaratmaya çalışan Nothing, en azından hitap ettiği kitleye ulaşmayı başardığını göz önünde bulundurursak hiç de fena gitmiyor diyebiliriz.

Şimdiye kadar bu iddialı cümlenin arkasında durmayı başarmış gibi görünen Nothing, hem kulaklıklarının hem telefonlarının tasarımlarıyla kullanıcılarından güzel geri dönüşler almayı başardı. Tabii ki daha ziyade ''orta seviye'' telefonlar ürettiği için Nothing henüz devlerin amiral gemileriyle yarışabilecek seviyede değil. Bunu da açıkça belirtmek gerek.

Fiyat aralıkları düşünüldüğünde, Nothing'in telefonları yerine kimi özellikler bakımından daha güçlü telefonlar alınabilir mi? Evet. Ama eğer tasarım konusu da sizin için önemliyse ve bu tasarım hoşunuza gittiyse, Nothing Phone'ların sizi yarı yolda bırakmayacak ürünler olduğunu da söyleyebiliriz.

Peki Nothing şimdiye kadar hangi ürünlerle karşımıza çıktı?

Nothing Ear (Stick)

Nothing'in yola Ear (Stick) isimli bir kulaklık ile çıktığını söylemiştik. Markanın kendine özgü şeffaf tasarım dilini ortaya koyduğu ilk ürün buydu.

Nothing Phone (1)

Arkasında ise ilk telefon olan Phone (1) geldi. Böylece herkes Nothing'in ürünlerinin nasıl görüneceğini de daha iyi anlamış oldu.

Açıkçası telefon tasarımını çok beğenmeme ve benzer hatlara sahip olmasına rağmen Ear tasarımı nedense hoşuma gitmiyor. Telefonu sade gösteren detaylar, kulaklıkta tam tersi bir etki yaratmış gibi hissediyorum. Yine de ürünü özgün kıldığı konusunda hemfikirim genel algıyla.

Nothing Ear (2)

İlk telefonu ve kulaklığıyla genel anlamda pozitif dönüşler alan ve sektörün dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Nothing, arkasından yeni kulaklığı Ear (2) ve Phone (2)'yi çıkardı. Bu ürünler de tasarım olarak ilk çıkanlarla ufak farklar dışında genel olarak aynıydı.

Nothing Phone (2)

Özelliklere baktığımızdaysa telefon tarafında daha güçlü bir cihazla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Kulaklığında performansının oldukça iyi olduğu söyleniyor. Ancak kulaklıkların da telefonların da ülkemizdeki satış fiyatları biraz tuzlu açıkçası. Özellikle de kulaklıkların. O yüzden ne kadar tercih edilir, orası biraz tartışmalı.

Nothing'in hem yazılım hem de donanım tarafında attığı adımlar ve Qualcomm gibi devlerle yaptığı anlaşmalar düşünülünce, gelecek yıllarda giderek güçlenen bir marka olabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Şu an için ise her ne kadar yeniliklerle gelen bir marka olsa da, daha geniş kitlelere ulaşma noktasında biraz daha yolu var gibi görünüyor.

Nothing Phone (1) ve Phone (2)'ye biraz daha yakından bakmak isterseniz aşağıdaki inceleme videolarımızı izleyebilirsiniz!