Nothing'in yaz aylarında tanıttığı orta segment telefonu Phone (2a) Plus, Türkiye'de satışa sunuldu.

Sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, geçtiğimiz yılın temmuz ayında orta segmente konumlanan yeni telefonu Phone (2a) Plus’ı resmen tanıtmıştı. Bu telefon, sınıfına kıyasla etkileyici özelliklerle geliyordu. Tabii ki yine şeffaf ve minimalist yaklaşım başta olmak üzere kendine has bir tasarıma sahipti.

Şimdi ise bu telefon nihayet Türkiye'ye geldi. Cihaz; Evofone, Hepsiburada gibi üçüncü taraf satış kanallarından resmen satışa sunulmaya başladı.

Nothing Phone (2a) Plus Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyat 12 GB + 256 GB 23.999 TL

Nothing Phone (2a) Plus teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, 1300 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7350 Pro RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP, 50 MP Ön Kamera 50 MP Batarya 5000 mAh (50W) İşletim sistemi Nothing OS 2.6 (Android 14) Renk Siyah, gri, yeşil Boyutlar 161,7 x 76,3 x 8,5 mm Ağırlık 190 gram

Nothing Phone (2a) Plus hakkında daha fazla detay için