Sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, geçtiğimiz yılın temmuz ayında orta segmente konumlanan yeni telefonu Phone (2a) Plus’ı resmen tanıtmıştı. Bu telefon, sınıfına kıyasla etkileyici özelliklerle geliyordu. Tabii ki yine şeffaf ve minimalist yaklaşım başta olmak üzere kendine has bir tasarıma sahipti.
Şimdi ise bu telefon nihayet Türkiye'ye geldi. Cihaz; Evofone, Hepsiburada gibi üçüncü taraf satış kanallarından resmen satışa sunulmaya başladı.
Nothing Phone (2a) Plus Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyat
|12 GB + 256 GB
|23.999 TL
Nothing Phone (2a) Plus teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, FHD+, 120 Hz, 1300 nit, AMOLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7350 Pro
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|50 MP, 50 MP
|Ön Kamera
|50 MP
|Batarya
|5000 mAh (50W)
|İşletim sistemi
|Nothing OS 2.6 (Android 14)
|Renk
|Siyah, gri, yeşil
|Boyutlar
|161,7 x 76,3 x 8,5 mm
|Ağırlık
|190 gram
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