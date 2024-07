Nothing, birkaç ay önce tanıttığı Phone (2a)'nın iyileştirilmiş versiyonu Phone (2a) Plus'ı tanıttı. Telefon, işlemci ve kamera konusunda kardeşinden çok daha iyi.

Sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing, geçtiğimiz aylarda Phone (2a)’yı tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, bu modelin biraz daha iyileştirilmiş bir versiyonu diyebileceğimiz Nothing Phone (2a) Plus’ı bizlerle buluşturdu.

Yine bir fiyat/performans telefonu olan Nothing Phone (2a) Plus, kardeşinden işlemci ve kamera konusunda daha iyi. Ayrıca metalik gri ve siyah olmak üzere iki yeni renge de sahip. Fiyatı da 50 dolar daha pahalı. Ancak hâlâ uygun fiyatlı bir model.

Nothing Phone (2a) Plus neler sunuyor?

Plus modelin dış tasarımına baktığımızda büyük oranda standart model ile aynı olduğunu görebiliyoruz. Bunda da şeffaf ve minimalist bir görünüm tercih edilmiş. Plus modeli genelde ekranı daha büyük cihazlara verilir. Ancak Nothing Phone (2a) Plus’ta böyle bir durum yok.

Delikli ekran tasarımına sahip Nothing Phone (2a) Plus, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe, 1300 nit tepe parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla sunuluyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altına yerleştirilmiş. Boyutları 8,5 mm kalınlık, 161,7 mm uzunluk ve 76,3 mm genişlik olarak açıklandı. Ağırlığı ise 190 gram.

Gelelim değişiklik yaşanan kısımlara. Telefon, %10 daha hızlı CPU ve %30 daha hızlı GPU performansı sunan kardeşinden çok daha iyi bir işlemci olan MediaTek 7350 Pro’yla donatılmış. Standart modelde Dimensity 7200 Pro vardı. 8/12 GB RAM ve 256 GB depolamayı ekleyelim.

Bir diğer iyileştirme ise kamera da yapılmış. Cihazın 32 MP’lik çözünürlüklü ön kamerası 50 MP’e çıkartılarak önemli oranda iyileştirilmiş. Arkada ise 50 MP’lik ana ve 50 MP’lik ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Bataryaya gelecek olursak bu cihazda da aynı şekilde 5000 mAh’lik 50W hızlı şarj destekli batarya görüyoruz. Kutudan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.6’yla çıktığını ekleyelim. NFC, Bluetooth 5.3, çift SIM, IP54 suya ve toza dayanıklılık derecesi gibi özellikleri de var.

Nothing Phone (2a) Plus teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 7350 Pro RAM 8/12 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP, 50 MP Ön Kamera 50 MP Batarya 5000 mAh (50W) İşletim sistemi Nothing OS 2.6 (Android 14)

Nothing Phone (2a) Plus fiyatı

8 GB + 256 GB 334 dolar 12 GB + 256 GB 358 dolar

Önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak Nothing Phone (2a) Plus'ın ülkemiz gibi diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ilerleyen dönemde açıklanacak.