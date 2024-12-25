Sıra dışı tasarımlarıyla tanıdığımız Nothing'in orta segment telefonları olacak Phone (3a) ve Phone (3a) Plus'ın bazı özellikleri ortaya çıktı.

Piyasadaki en sıra dışı akıllı telefon markalarından olan Nothing, yakın zamanda yeni modellerini bizlerle buluşturacak. Bu modeller, orta segmentteki Phone (3a) ve Phone (3a) Plus olacak.

Bugün Phone (2a) serisinin halefi olacak bu cihazlar hakkında detaylar geldi. Sızıntıda, telefonların önemli iyileştirmeler alacağı görüldü.

Snapdragon işlemci, ilk kez periskop telefoto kamera kullanılması ve dahası

Önceki nesil Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerinin her ikisinde de MediaTek işlemci kullanıldığını görmüştük. Söylentiye göre yeni nesilde bu değişecek ve Qualcomm’a geçilecek. Sızıntılara göre şirket, iki telefonda da orta seviye işlemci Snapdragon 7s Gen 3’ü kullanacak. Ancak CMF Phone modelinin yenisinde MediaTek kullanımı devam edecek.

Bunun dışında sızıntı, telefonun Android 15 tabanlı Nothing OS 3.0’la geleceğini ve eSIM desteğine sahip olacağını gösterdi. Ayrıca kamera tarafı hakkında da bilgiler var. Buna göre standart modelde telefoto kamera göreceğiz. Plus’ta ise gelişmiş zoom özellikleri sunan periskop kamera kullanılacak.

Eğer bu doğru çıkarsa ilk kez bir Nothing telefonda periskop telefoto sensör yer aldığını göreceğiz. Ayrıca gelişmiş zoom özelliğine sahip ilk telefonlar olabileceklerini de aktaralım. Önceden çıkan tüm Nothing telefonlarda sadece ana kamera ve ultra geniş olmak üzere ikili kamera kurulumu vardı.

Nothing’in yeni telefonları hakkında bildiklerimiz bu kadar. Ne zaman tanıtılacağı belli değil ancak 2025’in ilk yarısında olma ihtimali bir hayli fazla. Nothing Phone (2a)’nın ülkemize geldiğini görmüştük. Bu yüzden yeni seriyi de Türkiye’de görme ihtimalimiz yüksek.