Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Daha önce bir Xiaomi yöneticisi yeni telefonun Şubat ayında Çin'de piyasaya sürülebileceğini belirtmişti. Bugün ise sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, çıkış tarihi hakkında daha spesifik bir tahminde bulundu. Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra'nın lansmanı Şubat ayının sonunda gerçekleşecek.

Xiaomi 15 Ultra, Şubat sonunda tanıtılabilir

Bahsi geçen zaman dilimi Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025 ile aynı döneme tekabül ediyor. Xiaomi'nin geçen yıl Xiaomi 14 Ultra modelini MWC'de tanıtması göz önüne alındığında Xiaomi 15 Ultra'nın da aynı etkinlikte görücüye çıkabileceği düşünülüyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın teknik özelliklerine değinecek olursak telefon Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinden gücünü alacak. 120 Hz yenileme hızına sahip 2K çözünürlüklü OLED ekran ile gelecek olan Xiaomi 15 Ultra, aynı zamanda ultrasonik parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

2025'in en etkileyici telefonu olma yolunda

Yazılım tarafında ise şirket, HyperOS 2 işletim sistemiyle Android 15 kullanıcı deneyimini birleştirecek. Pil özellikleri de dikkat çekici. 6.000 mAh kapasiteye sahip pil, 90W hızlı kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacak.

Kamera tarafında ise telefon âdeta profesyonel bir fotoğraf makinesini aratmıyor. Arka tarafta 1 inç boyutunda Sony Lytia LYT-900 ana sensör, 50MP ultra geniş açı ve telefoto lensler ile birlikte 200 MP periskop telefoto lens yer alacak. Periskop lensin 100x hibrit yapay zekâ yakınlaştırma özellikleri ile kullanıcıları etkileyeceği düşünülüyor.

Peki sizin Xiaomi 15 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.