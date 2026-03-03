Nothing'in Çok Beklenen Yeni Telefonu Phone (4a) Kanlı Canlı Görüntülendi

Nothing'in 5 Mart tarihinde tanıtacağı Phone (4a) modeli kanlı canlı görüntülendi. İşte karşınızda yeni telefonun tasarımı ve renkleri.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2026, dün itibarıyla Barcelona’da resmen başladı. 5 Mart tarihine kadar devam edecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından en büyük teknoloji şirketleri yerini aldı. Bu şirketler, yeni ürünlerini sergiliyor ve duyurular yapıyor.

Bunlardan biri de sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız ülkemizde de faaliyet gösteren Nothing’di. Nothing’in 5 Mart tarihinde çok beklenen yeni telefonu Nothing Phone (4a)’yı tanıttığını göreceğiz. Bu tanıtım öncesinde ise telefon MWC kapsamında kanlı canlı görüntülendi.

Nothing Phone (4a) böyle gözükecek

Fuardaki ziyaretçiler, Nothing’in 5 Mart’taki lansman öncesinde telefonu sergilemeye başladığını gözlemledi. Gelen görsellerden bir cam arkasında sergilenen Phone (4a)’nın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ve hangi renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağını görebiliyoruz.

Yepyeni renk seçenekleri yeni modellerde karşımıza çıkacak. Hep gördüğümüz siyah ve beyaz hâlâ var. Bu sene onlara mavi ve pembe de eklenecek ve kullanıcıların hoşuna gidecek bir çeşitlilik eklenecek.

Telefonun tasarımı Phone (3a)’yı andırıyor gibi gözüküyor. Arka tarafta ortaya yerleştirilmiş yatay pil şeklinde kamera adası bu seride de devam edecek. Ayrıca arkadaki şeffaf tasarımın da süreceğini görebiliyoruz. İlginç bir şekilde beyaz, mavi ve pembe renklerin hepsinde gümüş renkli kamera vizörleri bulunurken siyah modelde vizör için renkle uyumlu daha koyu bir ton kullanılmış.

Gelen bilgiler şimdilik bu kadar. 5 Mart’taki lansmanda telefonun tüm detaylarını öğreneceğiz. 6,78 inç ekran, 8/12 GB RAM, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 5080 mAh batarya beklenen özellikler arasında.