Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Nothing'in Çok Beklenen Yeni Telefonu Phone (4a) Kanlı Canlı Görüntülendi

Nothing'in 5 Mart tarihinde tanıtacağı Phone (4a) modeli kanlı canlı görüntülendi. İşte karşınızda yeni telefonun tasarımı ve renkleri.

Nothing'in Çok Beklenen Yeni Telefonu Phone (4a) Kanlı Canlı Görüntülendi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Mobile World Congress 2026, dün itibarıyla Barcelona’da resmen başladı. 5 Mart tarihine kadar devam edecek etkinlikte dünyanın dört bir yanından en büyük teknoloji şirketleri yerini aldı. Bu şirketler, yeni ürünlerini sergiliyor ve duyurular yapıyor.

Bunlardan biri de sıra dışı telefon tasarımlarıyla tanıdığımız ülkemizde de faaliyet gösteren Nothing’di. Nothing’in 5 Mart tarihinde çok beklenen yeni telefonu Nothing Phone (4a)’yı tanıttığını göreceğiz. Bu tanıtım öncesinde ise telefon MWC kapsamında kanlı canlı görüntülendi.

Nothing Phone (4a) böyle gözükecek

Ekran Resmi 2026-03-03 09.19.18

Fuardaki ziyaretçiler, Nothing’in 5 Mart’taki lansman öncesinde telefonu sergilemeye başladığını gözlemledi. Gelen görsellerden bir cam arkasında sergilenen Phone (4a)’nın nasıl bir tasarıma sahip olacağını ve hangi renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacağını görebiliyoruz.

3

Yepyeni renk seçenekleri yeni modellerde karşımıza çıkacak. Hep gördüğümüz siyah ve beyaz hâlâ var. Bu sene onlara mavi ve pembe de eklenecek ve kullanıcıların hoşuna gidecek bir çeşitlilik eklenecek.

Telefonun tasarımı Phone (3a)’yı andırıyor gibi gözüküyor. Arka tarafta ortaya yerleştirilmiş yatay pil şeklinde kamera adası bu seride de devam edecek. Ayrıca arkadaki şeffaf tasarımın da süreceğini görebiliyoruz. İlginç bir şekilde beyaz, mavi ve pembe renklerin hepsinde gümüş renkli kamera vizörleri bulunurken siyah modelde vizör için renkle uyumlu daha koyu bir ton kullanılmış.

not2

Gelen bilgiler şimdilik bu kadar. 5 Mart’taki lansmanda telefonun tüm detaylarını öğreneceğiz. 6,78 inç ekran, 8/12 GB RAM, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 5080 mAh batarya beklenen özellikler arasında.

Akıllı Telefon MWC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

4 BYD Modeli Türkiye'de Satıştan Kaldırıldı, SEALION 7'ye 2 Milyon TL Zam Geldi! İşte Mart 2026 BYD Fiyat Listesi

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

iPhone 17e Tanıtıldı! İşte Yeni "Ucuz iPhone"un Özellikleri ve Türkiye Fiyatı

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Cüzdanlarınızı Hazır Edin: GTA 6 Her An Ön Siparişe Açılabilir!

Cüzdanlarınızı Hazır Edin: GTA 6 Her An Ön Siparişe Açılabilir!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com