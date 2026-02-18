Nothing Phone (4a) Serisi Telefonların Özellikleri ve Fiyatları Ortaya Çıktı!

Mart ayında duyurulacak Nothing Phone (4a) serisinin özellikleri ve fiyatları açığa çıktı. Her iki model de tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Uygun fiyata dikkat çekici tasarımlar ve fena sayılmayan özellikler sunan teknoloji şirketi Nothing, gelecek ay düzenleyeceği bir etkinlikte yepyeni telefonlarını duyuracak. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere Nothing Phone (4a) ve Nothing Phone (4a) Pro'dan bahsediyoruz. Bu telefonlar, daha şimdiden merak uyandırmaya başlamış durumda.

Yaşanan son gelişmeler ise yaklaşmakta olan telefonların pek çok özelliğini ve hatta fiyatlarını bile ortaya koymuş durumda. Eğer az sonra bahsedeceğimiz özellikler resmî olarak duyurulursa Nothing Phone (4a) serisi, 2026'da dikkat çeken telefon modelleri olarak kayıtlara geçecek.

Nothing Phone (4a) Pro neler sunacak?

İddiaya göre Nothing Phone (4a) Pro, 6.83 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan 144 Hz'lik AMOLED ekranla donatılacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı göreceğiz. Optik görüntü sabitleme desteği sunan 140x'e kadar zoom özelliklerine sahip 50MP Sony ana kamerası olan telefon, 479 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Gelelim Nothing Phone (4a) modeline. Bu akıllı telefon, 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan 120 Hz'lik AMOLED ekrana sahip olacak. Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden güç alacak cihaz, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB depolama alanı ile desteklenecek. 50W hızlı şarj desteği sunacak temel model, 50 MP çözünürlük sunan üçlü kamera kurulumu ile donatılacak. Telefonun başlangıç fiyatı ise 389 euro dolaylarında olacak.