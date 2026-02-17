Tümü Webekno
Snapdragon 6s 4G Gen 2 İşlemcili İlk Telefon vivo V60 Lite Tanıtıldı!

vivo, V60 Lite ismi verilen yeni orta segment telefonunu tanıttı. Cihaz, Qualcomm'un yeni işlemcisini kullanması ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor.

Snapdragon 6s 4G Gen 2 İşlemcili İlk Telefon vivo V60 Lite Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Uygun fiyatlı modelleriyle ülkemizde de büyük ilgi görmeyi başaran bir marka olan vivo, yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, V60 Lite ismini verdiği telefonunu sessiz sedasız bir şekilde Panama’da listeleyerek duyurdu. Telefon, eylülde tanıtılan versiyonuna çok benzese de bazı farklılıklara sahip.

İşlemcisiyle dikkat çekmeyi başaran vivo V60 modelinin arka tarafında sol üste konumlandırılan 2’li kamera kurulumu görüyoruz. Önde ise delikli bir ekran tasarımı bizi karşılıyor.

vivo V60 Lite neler sunuyor?

Ekran Resmi 2026-02-17 10.42.07

Cihazda 6,77 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Bu ekranda AMOLED panel kullanılmış. Cihazda Qualcomm’un yeni orta segment işlemcisi Snapdragon 6s 4G Gen 2 bulunuyor. Bu işlemciyi kullanan ilk telefon olduğunu belirtmek gerek. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla geldiğini belirtelim.

viv2

164.163.8 x 76.3 x 7.6 mm boyutlara ve 194 gram ağırlığı sahip telefonun arka tarafında 50 MP’lik ana ve 8 MP’lik ultra geniş kamera olmak üzere 2’li kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası var. Telefon, 90W hızlı şarj destekli 6500 mAh’lik büyük bir bataryaya sahip. Kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıktığını ve IP65 dayanıklılıkla geldiğini belirtelim. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.

vivo V60 Lite teknik özellikleri
Ekran 6,77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6s 4G Gen 2
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 8 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 6500 mAh (90W)
İşletim sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)
