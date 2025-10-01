Nothing, Kod Bilmeden Uygulama Geliştirmeyi Sağlayan Playground'ı Tanıttı

Nothing, kullanıcıların metin komutlarıyla mini uygulamalar oluşturmasını sağlayacak Playground isimli yeni yapay zekâ aracını tanıttı.

Yapay zekâ teknolojileri her geçen daha iyi hâle gelirken farklı farklı teknoloji şirketlerinden bu konuda duyurular görüyorduk. Sıra dışı tasarıma sahip telefonlarıyla tanıdığımız Nothing de bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, uygulama geliştirmeyle ilgili yeni bir yapay zekâ aracı duyurdu.

Bu yapay zekâ aracına “Playground” ismi veriliyor. Playground, basitçe anlatacak olursak kullanıcıların basit metin komutlarıyla uygulamalar yaratmasını ve onları Essential Apps platformunda dağıtmasına izin veriyor.

Şimdilik, widget gibi şeyler oluşturulabiliyor

Nothing’in açıklamalarına göre Playground’ın yapabildikleri şu an için çok sınırlı. Şimdilik sadece uçuş takibi ya da toplantı özetleri gibi widget’lar ya da sanal evcil hayvanlar oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca Essential Apps’te yer alan bir uygulamayı da düzenleyebilirsiniz. Bunların hepsini sıfırdan, sadece ne istediğinizi belirten metin komutlarıyla yapmak mümkün.

Nothing, henüz tam uygulama oluşturma özelliğini sunmadığını belirtiyor. Bunun nedeni olarak da yapay zekâ aracının yeterince olgun olmamasını göstermiş. Yani tam ekran uygulama oluşturma özelliği için gerekli iyileştirmeler yapılıp istenilen seviyeye ulaştırılması amaçlanıyor.

Playground’ın, herhangi bir kod bilmeden uygulama geliştirmenizi sağlamasıyla gerçekten çok yararlı olabileceğini tahmin edebiliriz. Ancak akıllı telefon üzerinden ne kadar başarılı olacağı soru işareti. Daha önceki benzer denemelerde pek iyi sonuçlar görmemiştik.