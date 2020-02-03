Yenilikçi kayak malzemeleri firması NOW, Nidecker Group ve ADDIT-ION ile birlikte yapay zekâ tarafından tasarlanmış ilk kayak ekipmanlarının tanıtımını yaptı.

Yapay zekâların yapabildiği pek çok şey, faaliyet gösterebildiği pek çok alan var. Yapay zekâ alanındaki çalışmalar arttıkça bu alanlara yenileri de ekleniyor. Son olarak kayak ekipmanları tasarımında da yapay zekâdan destek alındı.

Kendi alanında oldukça yenilikçi bir firma olan, kayak ekipmanı üreticisi NOW; yapay zekâ tasarım uzmanları Nidecker Group ve ADDIT-ION ile iş birliğine giderek snowboard bağlantı ekipmanlarını yapay zekâ aracılığıyla tasarladı ve 3 boyutlu yazıcılar kullanarak üretti.

Yapay zekâdan her şeyin düşünüldüğü bir tasarım geldi:

NOW, karşı tepki veren bağlantılara, dönüşler için en uygun yapıya ve en az ağırlıkla en yüksek sertliğe sahip olacak bir snowboard bağlantı parçası tasarlamak amacıyla yapay zekâya yöneldi. Bu amaçla da ADDIT-ION’un yapay zekâ ve 3 boyutlu baskı teknolojisinden destek alındı.

Yapay zekâ, Autodesk programında pek çok farklı materyal kullanarak değişik tasarımlar üretti. Ardından da bu tasarımlar arasında en ideal olanı seçildi. ADDIT-ION’un kurucularından olan Salo Arms, “Bu konsept, spor malzemelerinde algoritmaların ve kişiselleştirmenin özel ve her amaca uygun tasarımlar sağladığı yeni paradigmaların başlangıç noktası olacak” ifadesini kullandı.

Yapay zekânın tasarımı diğer tasarımlardan daha hafif:

Yapay zekânın tasarladığı bağlantı sistemi, şu andaki muadillerinden %25 daha hafif. Parçanın üretiminde ise toz bazlı 3D baskı kullanıldı. ADDIT-ION’dan Oriol Massanes, bu yöntem sayesinde destek olmadan baskı yapılmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

3D baskı, ayrıca bağlantı ekipmanının diğer parçalarının özelleştirilerek basılmasına imkân sağlıyor. Böylece tamamen kişiselleştirilmiş ürünlere sahip olmak da mümkün hâle geliyor. NOW kurucusu JF Pelchat, bilgi paylaşımının sonuçlarını inanılmaz olarak nitelendiriyor. Bu girişim, farklı sektörlerden firmaların iş birliği sonucunda ortaya çıkabilecek yeni ürünler hakkında fikir veriyor.