Nubia Red Magic 5G Parçalarına Ayrıldı (Video)

Nubia'nın kısa bir süre önce duyurduğu yeni oyuncu telefonu Red magic 5G'nin içi açıldı. Bir YouTube kanalı tarafından yapılan işlemler, Nubia'nın bu telefonda nasıl bir soğutma sistemi kullandığını gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji üreticisi Nubia, mobil oyunseverlerin yakından takip ettiği şirketlerden bir tanesi. Piyasaya sürdüğü oyun telefonları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, kısa bir süre önce de son oyun telefonu Red Magic 5G ile tüketicilerin karşısına çıktı. Nubia'nın yeni telefonu, yüksek donanım özelliklerinin yanı sıra aktif fanlı soğutma sistemi ile de dikkat çekmeyi başardı.

Nubia Red Magic 5G, pek çok oyuncu telefonu gibi dikkat çekici bir tasarıma sahip olsa da telefonun en dikkat çekici yanı aktif fanlı soğutma sistemi oldu. Akıllı telefon gibi küçük bir cihazın içine bir fanlı soğutma sisteminin nasıl kurulacağı bilinmiyordu ve yayınlanan video, Nubia'nın soğutma sistemine yakından bakmamızı sağlıyor.

Nubia Red Magic 5G, Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor ve bu gücü 8 GB ya da 16 GB depolama alanı ile destekliyor. Nubia, özellikle de bu iki donanım birimini soğuk tutabilmek için ciddi bir çalışma yürütmüş. Telefonun arka paneli ile anakart arasına bir alüminyum plaka yerleştiren şirket, böylece tüketicilerin söz konusu sıcaklığı hissetmelerini engelliyor. Ancak Nubia, asıl çalışmayı telefonun daha derinlerinde yapmış.

Nubia, Snapdragon 865'in performansını daimi kılabilmek adına işlemciyi metal bir plaka ile çevrelemiş durumda. Bu metal plakanın hemen üzerinde ise bakır levhalar bulunuyor ve bu levhalar da termal macunlar ile soğutma işlemine yardımcı oluyor.

Red Magic 5G'nin parçalarına ayrıldığı video