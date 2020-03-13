Başarılı tasarımı ve donanımı ile dikkatleri üzerine çeken oyun telefonu Nubia Red Magic 5G tanıtıldı. Aktif fan sistemi ile dikkat çeken telefonun tüm özelliklerini sizler için listeledik.

Nubia’nın oyun tutkunları için hazırladığı aktif fanlı telefonu Nubia Red Magic 5G tanıtıldı. Özellikle farklı tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan amiral gemisi, çentiksiz ve deliksiz ekranıyla gerçek tam ekran deneyimini sunuyor. Alt ve üst kısmında yer alan çok ince çerçeveler dışında ön tarafı tamamen ekran olan Red Magic 5G, 6,65 inçlik 2340 x 1080 piksel 144 Hz AMOLED bir ekranla karşımıza çıktı.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden alan telefon, bu güçlü işlemciyi bir de aktif fan ile soğutunca oyun deneyiminizi çok yukarılara çıkartabilir. Özellikle PUBG gibi uzun süreler boyunca oynanan oyunlarda telefonun güç kaybetmesini engelleyen aktif fan sistemi, telefon şarj olurken de ısınmasını engelliyor.

Aktif Fan Sistemi

İhtiyaç duyduğu havayı telefonun yan kısmındaki boşluklardan alan cihaz, bu havayı işlemci ve GPU’yu soğutmak için kullanıyor. Aktif fan sisteminin bir de dezavantajı bulunuyor. Hava çıkışı sağlaması gereken telefonun, bu sebeple suya karşı herhangi bir koruması bulunmuyor.

Donanım

Nubia’nın yeni amiral gemisi Red Magic 5G’de Snapdragon 865 yonga seti dışında 8 GB RAM bulunsa da bu miktar istenirse 16 GB’a kadar çıkartılabiliyor. Bunun dışında 128 / 256 GB depolama alanı seçeneği de sunan amiral gemisi, gücünü 4.500 mAh’lik bataryadan alıyor. Rakiplerine göre nispeten ufak görülen batarya, 55 W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor.

Kamera

Nubia Red Magic 5G, ön kısımda 8 MP’lik bir selfie kamerasıyla birlikte geliyor. Telefonun arka tarafına baktığımızda ise karşımıza üç kameralı bir kurulum çıkıyor. Burada 64 MP birincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor.

Fiyat

Android 10 ve 5G desteğiyle karşımıza çıkan Nubia Red Magic 5G, 540 dolar giriş fiyatıyla satılacak. Telefonun üst versiyonu ise 712 dolardan satışa sunulacak. Red Magic 5G’nin bir de şeffaf arka kapaklı modeli bulunuyor. Bu model ise 655 dolar ile 740 dolarlık fiyatlardan satılacak.

Nubia Red Magic 5G Teknik Özellikleri