Akıllı telefon üreticisi Nubia, yayınladığı bir video ile yeni logosu ve marka vizyonunu duyurdu. Nubia, logosunu değiştirirken bundan sonra akıllı telefon dışında akıllı donanımlar da üreteceğini açıkladı.

Nubia’nın şirket başkanı Ni Fei, yayınladığı bir blog yazısı ile Nubia’nın yeni logosu ve marka vizyonunu duyurdu. Ni Fei, yeni logoyu duyurmakla beraber Nubia’nın bundan sonra akıllı donanımlar alanına giriş yapacağını da açıkladı.

Şirket başkanı, Nubia’nın yeni bir görünüm, yeni bir logo ve yeni marka vizyonunu resmen başlattığını açıkladı. Ni Fei’nin açıklamasında, “Gen Z dönemi geldi. Nubia marka ekolojisi, daha akıllı, daha genç ve daha şık bir yaşam tarzı oluşturmak için akıllı donanım alanında yeni bir düzen getirecek. Siz en çok neyi dört gözle bekliyorsunuz?” dedi.

Nubia'nın eski şirket logosu bu şekildeydi

Nubia’nın eski logosu daha grafik bir tasarıma sahipti. Yeni logoda yeni bir yazı fontu ile Nubia markası daha okunaklı hale getirilmiş. Şirketin, artık simgesi haline gelmiş olan kırmızı daire ise logodan kalkmış görünüyor. Nubia’nın kırmızı halkası bundan sonra yardımcı görüntülerde yaşamaya devam edecek.

Yeni logo, yeni marka viyzonu

Yeni logo ile beraber başlatılan “Be Yourself” marka vizyonu, Nubia’nın giriş yapacağı akıllı donanımlar alanına işaret ediyor. Ni Fei, yeni akıllı donanımlar üretmeye başlayacaklarını söylemekle beraber Nubia’nın akıllı telefonların ardından üreteceği ilk akıllı donanımın ne olacağı henüz belli olmadı.

Akıllı donanımlar rekabetine girmek konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Nubia, iddialı akıllı ürünlerle pazara giriş yapmak isteyecektir. Bu nedenle günümüzün popüler ürünlerinden olan akıllı televizyonlar, Nubia’nın akıllı telefonlar dışındaki ilk ürünü olabilir.

Nubia'nın yeni logosu ve marka vizyonunun tanıtım videosu: