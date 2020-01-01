Rusya, Nükleer Enerji Üretiminde Rekor Kırdı

Rusya’da bulunan nükleer enerji santrallerinin yaklaşık olarak 209 milyar kilowatt saat enerji üretimiyle rekor kırdığı açıklandı.

Rusya’daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom şirketi bugün yaptığı bir açıklamayla 2019 yılında rekor miktarda enerji üretildiğini duyurdu. Açıklamada 2019 yılında üretilen 209 milyar kilowatt saat enerjinin bir önceki yıldan 4,5 milyar kilowatt saat fazla olduğu da belirtildi.

Rusya’da toplam enerji üretiminin yüzde 19’luk kısmı nükleer santralle sağlanırken, ülkenin Avrupa kıtası içinde kalan kısmında ise toplam enerjinin yüzde 40’lık bölümü nükleer santrallerle üretiliyor. 2018 yılında 204.275 milyar kilowatt saat enerji üretimini 2019 yılında 208.784 milyar kilowatt saate çıkaran Rusya’nın 2020 yılında da yakın oranda artışla yeni bir rekora imza atacağı tahmin edilenler arasında.

Rosenergoatom Şirketi ve Faaliyetleri

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’na bağlı Rosenergoatom, 2007 yılında kurulmuş olan bir devlet şirketi. Rusya'nın askeri ve sivil bütün nükleer faaliyetlerini yürüten şirket, 1992 yılında kurulan Rusya Atom Enerjisi Bakanlığı'nın ve daha öncesinde Sovyetler Birliği Nükleer Enerji ve Endüstri Bakanlığı'nın devamı niteliğinde görülebilir.

Hatırlayanlar mutlaka olacaktır, Rosenergoatom'a 2019 yılının ikinci yarısının başında Akademik Lomonosov'un nükleer tesisini 10 yıl süreyle 2029 yılına kadar kullanma yetkisi verilmiş, şirket dünyanın ilk ve tek yüzer nükleer güç santrali Akademik Lomonosov’u çalıştırma izni almıştı.

23 Ağustos’ta yola çıkan Akademik Lomonosov 14 Eylül günü, 5000 kilometrelik arktik yolculuğunu tamamlayarak Pevek şehrine ulaşmıştı. Yapılan hiçbir eleştiriye kulak asmayan şirket yüzen nükleer santralde güç üretmeye geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bazı medya kuruluşlarınca yaklaşık 450 milyon dolara mal olan santralin 2020 yılından itibaren ticari operasyonlarda yer alacağı açıklanan bilgiler arasındaydı.