NVIDIA, Blackwell Ultra ve Vera Rubin GPU’larını tanıttı. Yeni nesil GPU’lar, gelişmiş bellek kapasitesi ve yüksek performans sunacak.

NVIDIA, yapay zekâ ve veri merkezi odaklı yeni nesil GPU mimarilerini duyurdu. 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürülecek Blackwell Ultra ve 2026’da çıkması planlanan Vera Rubin, performans artışı ve yeni bellek teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Blackwell Ultra, mevcut Blackwell B200 serisinin devamı niteliğinde olacak. Yeni GPU’lar, 1400W TDP değerine sahip olacak ve FP4 performansında %40’lık bir artış sağlayacak.

NVIDIA, veri aktarım hızlarını artıran yeni bellek teknolojisini duyurdu

Aynı zamanda 288 GB’a kadar çıkabilen HBM3E bellek kapasitesi ile daha yüksek veri aktarım hızları sunacak. NVIDIA, yeni nesil ağ bağlantılarıyla performansı artırmak için Mellanox Spectrum Ultra X800 Ethernet anahtarlarını kullanacak.

Vera Rubin GPU’ları ise yapay genel zekâ (AGI) gibi ileri düzey hesaplamalar için geliştirilecek. Sekiz adet HBM4E bellek yığını, NVLink 6 anahtarları ve 3600 GB/s bant genişliği ile geleceğin veri merkezi teknolojilerine uyum sağlayacak. NVIDIA’nın bu mimariyi 2026’da sunması ve sonrasında Rubin Ultra adı verilen bir ara nesil GPU geliştirmesi bekleniyor.

Şirket, mart ayında düzenlenecek GPU Teknoloji Konferansı’nda (GTC), Blackwell Ultra ve Vera Rubin hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.