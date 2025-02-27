NVIDIA, 2024'ün son çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Tüm piyasa beklentilerini aşan NVIDIA, bu durumu tahmin edebileceğiniz üzere yapay zekâya borçlu.

Teknoloji devi NVIDIA, geçtiğimiz saatlerde bir yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı ile NVIDIA'nın kaç para kazandığı ve bu paranın ne kadarının kâr olarak kasada kaldığı gün yüzüne çıktı. NVIDIA, yapay zekâ etkisiyle büyümeye devam ediyor gibi görünüyor.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamara göre şirketin son çeyrekteki geliri, 39,3 milyar dolar milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu paranın 35,6 milyar dolarlık bölümü ise yapay zekâya odaklanan veri merkezlerinden geldi. Şirketin açıklamasına göre gelir, yıllık bazda yüzde 78 arttı. Veri merkezlerinden elde edilen gelirse yüzde 93 artış gösterdi. Açıklanan son verilerle NVIDIA'nın yıllık geliri, yüzde 114 artışla 130,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.

NVIDIA'nın kârı ise yüzde 80 artış gösterdi!

Artan gelirler, NVIDIA'nın kârına da olumlu etkiler yaptı. Bu bağlamda; şirketin kârı yıllık bazda yüzde 80 artarak 22,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirket, hisse senetlerinde ise 89 cent kâr ettiğini açıkladı. NVIDIA, bu istatistiklerle tüm piyasa beklentilerini geride bırakmış oldu.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, geçirdikleri çeyreği "harika" olarak nitelendirdi. Yapay zekâ ajanlarının ve diğer fiziksel yapay zekâların en büyük sektörlerde devrim yaratacak bir sonraki yapay zekâ dalgası için zemin hazırladığını söyleyen Huang, yapay zekâ sektörünün ışık hızında ilerlemeye devam ettiğini ifade etti.