NVIDIA, BYD ile Birlikte Otomobillere Yapay Zekâ Getirecek

NVIDIA, Çinli otomobil üreticileri ile birlikte çalışarak otonom araçlar ve yapay zekâ destekli bilgi eğlence sistemleri geliştireceğini açıkladı.

BYD, geçtiğimiz yıl Tesla'yı geride bırakmış ve dünyanın en çok elektrikli otomobil satan üreticisi ünvanını ele geçirmeyi başarmıştı. BYD ve diğer Çinli otomobil üreticileri, otonom araç ve yapay zekâ destekli sistemler için NVIDIA'nın da dikkatini çekmeyi başardı.

NVIDIA, BYD'nin yeni araçlarında çip olarak Drive Thor adlı NVIDIA teknolojisinin kullanılacağını belirtti. Thor sayesinde araçların hem otonom sürüş seviyeleri artacak hem de diğer dijital fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olacak. BYD ayrıca NVIDIA teknolojilerini, fabrikalarındaki üretim ve tedarik süreçlerinde ve sanal mağazalar oluşturmakta da kullanacak.

NVIDIA ile BYD birlikte çalışacak

Çinli otomobil üreticisi BYD, Xpeng ve GAC Aion'a ait olan Hyper markası, NVIDIA ile iş birliği yapacağını açıklayan markalar arasında bulunuyor. Daha önce de Geely'nin alt markalarından Zeekr ve Li Auto da NVIDIA Drive Thor kullanacaklarını açıklamıştı. Çinli üreticilerin piyasadaki rakiplerine kıyasla daha zayıf gözüken prestijlerini artırmak için de NVIDIA ile çalışmakta fayda görüyorlar. Çinli üreticiler, NVIDIA'nın sahip olduğu gelişmiş yapay zekâ araçlarının ve teknolojilerin kendilerini piyasada farklı bir noktaya koyabileceğini düşünüyorlar.

Yapay zekâ sistemleri konusunda en önde gelen isimler arasında yer alan NVIDIA, farklı alanlarda da yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Şirket, GDC 2024'te yapmış olduğu duyurularla yazılım geliştirme, içerik üretimi ve daha pek çok alanda hizmetlerini genişletti.