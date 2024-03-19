NVIDIA ile Apple, Vision Pro için önemli bir iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında Omniverse Cloud platformu, bir API olarak Vision Pro'ya entegre edildi. Entegrasyon, Vision Pro'ya önemli bir işlevsellik kazandıracak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile GPU dünyasının bir numarası olan NVIDIA arasında bomba bir iş birliği gerçekleştirildi. Apple'ın son dönemlerdeki en inovatif ürünü olan Vision Pro özelinde gerçekleştirilen bu iş birliği, Apple Vision Pro kullanıcılarına ilginç bir deneyim sunacak.

NVIDIA ile Apple arasında Apple Vision Pro iş birliği, NVIDIA'nın Omniverse Cloud isimli platformunu kapsıyor. Şirket, bu platformu Apple Vision Pro ile uyumlu hâle getirecek. Kullanıcılar, bu uyumluluk sayesinde Omniverse Cloud'daki nesne ve tasarımlarla etkileşime girebilecekler.

Omniverse Cloud, Apple Vision Pro'ya bir uygulama olarak gelmeyecek

NVIDIA ile Apple arasındaki iş birliği, Omniverse Cloud'un bir uygulama olarak Vision Pro'ya gelmesini sağlamayacak. Bir API entegrasyonu olarak karşımıza çıkacak iş birliği, Omniverse'in OpenUSD özelliği ile oluşturulan sahnelerin, Vision Pro'ya aktarılmasını sağlayacak. Kullanıcı, oluşturulan sahneyi cihaza aktardıktan sonra da etkileşimde bulunabilecek. Açık konuşmak gerekirse bu iş birliği en çok, karma gerçeklik destekli oyunlar geliştirenlerin işine yarayacak.

NVIDIA, Apple ile yaptığı iş birliğinin kullanıcılara neler sunacağını gösteren bir demo yayımladı. Bu demoda bir aracın arka planının nasıl saniyeler içerisinde değiştirilebileceği gösterildi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Apple Vision Pro kullanıcılara sunulan yeni işlevselliğin detaylarını hep birlikte izleyelim.

İşte NVIDIA'nın oluşturduğu demo: