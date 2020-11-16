NVIDIA, bugün yeni DGX Station 100 çalışma istasyonunu duyurdu. Şirketin duyurduğu bu yeni çalışma istasyonunda dört adet 80 GB GPU yer alıyor. Peki, bilimsel çalışmalar ve iş dünyası için tasarlanan bu çalışma istasyonu kullanıcılarına neler sunuyor?

NVIDIA, bu sene mayıs ayında A100 adını verdiği oldukça güçlü bir GPU modelinin duyurusunu gerçekleştirmişti. GPU, ortalama kullanıcının evde kullanması için değil veri merkez sistemleri için tasarlanmıştı.

Şirket, bugün de DGX Station A100'ün duyurusunu gerçekleştirdi. Bu çalışma istasyonu, ofislerde de kullanılabilecek boyutlara sahip. Peki, NVIDIA'nın yeni DGX Station A100 çalışma istasyonu, kullanıcılarına neler sunuyor?

NVIDIA DGX Station A100 çalışma istasyonu

Çalışma istasyonunun içerisinde dört adet A100 GPU bulunuyor ve 40 GB ile 80 GB'lık modelleri bulunuyor. 80 GB'lık modelde 320 GB GPU belleği yer alıyor. Tabii DGX Station A100 de bilimsel projeler ve iş dünyası için tasarlanmış bir cihaz. Dolayısıyla böyle bir GPU'yu oyunculuk için kullanmak pek mümkün değil. Ancak A100'de kullanılan Ampere mimarisi, GeForce RTX 3080 gibi tüketicilere yönelik ekran kartlarında da kullanılmıştı.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre DGX Station A100, "veri merkezi olmadan veri merkezi performansı sunuyor." Yani bu, çalışma istasyonu için veri merkezi sınıfında bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor. Bu canavarın içerisinde 64 çekirdekli, 512 GB bellekli AMD CPU ve 7,68 GB NVMe SSD yer alıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre DGX Station A100, paralel işler ya da birden çok kullanıcının erişimi için 28 ayrı GPU örneği sunuyor. Bu çalışma istasyonunu alan şirketler arasında BMW, Lockheed Martin, NTT Docomo ve Pacific Northwest Laboratory bulunuyor. Bu tür şirketler tarafından satın alınmasının sebebi ise yapay zekâ ve araştırma odaklı çalışmalar.

NVIDIA, standart DGX A100'ün yeni 80 GB GPU ile satılacağını ve bellek kapasitesini sistem başına 640 GB'a çıkartacağını duyurdu. Şirket, yeni ürünün fiyatına dair henüz bir bilgi vermedi ancak mayıs ayında çıkan orijinal DGX A100, 199 bin dolardan satışa çıkmıştı.