NVIDIA GeForce NOW, 4 Stüdyonun Daha Desteğini Kaybetti

NVIDIA’nın bulut oyun platformu GeForce NOW, bugün Warner Bros., Xbox Game Studios, Codemasters ve Klei Entertainment’ın desteğini kaybetti. Platform, oyun dünyasının devi Ubisoft’unsa desteğini kazandı.

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen ve oyuncuları büyük paralar harcamaktan kurtaracak olan bulut oyun teknolojisi, günümüzde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Şu anda en popüler bulut oyun servisleri Google Stadia ve NVIDIA GeForce NOW olsa da bu ikilinin arasında çok büyük bir fark bulunuyor.

Google’ın Stadia servisi, oyun oynamak isteyenlerin sahip oldukları oyunu yeniden satın almalarını isterken GeForce NOW, böyle bir istekte bulunmuyor. GeForce NOW kullanıcıları, kütüphanelerindeki oyunları doğrudan oynayabiliyor. İşte bu nedenle de GeForce NOW, geliştiricilerin pek de desteklemek istemedikleri bir platform hâline geldi.

4 stüdyo daha desteğini çekti:

Geçtiğimiz haftalarda büyük geliştiricilerin desteğini kaybeden GeForce NOW, bugün ağır bir darbe yedi. Platform; Warner Bros. Interactive Entertainment, Xbox Game Studios, Codemasters ve Klei Entertainment’ın desteğini kaybetti. Böylece bu stüdyoların platformdaki oyunları da kaldırıldı.

Daha önce de olduğu gibi geliştiriciler, neden GeForce NOW’a artık destek vermeyeceklerini açıklamadı. GeForce NOW, bugün toplamda 4 geliştiricinin desteğini kaybetmiş olsa da yeni bir destekçi kazandı. GeForce NOW’a desteğini getiren yeni stüdyo, oyuncuların çok yakından tanıdığı Ubisoft oldu.

Ubisoft’tan destek geldi:

Oyun dünyasının en bilindik isimlerinden Ubisoft, GeForce NOW’ı tamamen desteklediklerini ve Uplay veya herhangi bir platform üzerinden kendi oyunlarına destek sağlayacaklarını açıkladı. Böylelikle Ubisoft’un en sevilen yapımları ve daha birçoğu, GeForce NOW’ın oyun kütüphanesine eklendi.

GeForce NOW’a Ubisoft desteğinin gelmesiyle birlikte toplamda 36 oyun kütüphaneye eklendi. GeForce NOW’a gelen yeni oyunlar arasında Assassin’s Creed II Deluxe Edition, III Remastered, Brotherhood, Revelations; Heroes of Might & Magic III ve V, TrackMania 2 Stadium, The Shattering, Superhot, Tropico 4, Overcooked!, Hitman: Absolution ve Divinity: Original Sin gibi sevilen oyunlar da yer aldı.