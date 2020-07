Nvidia, GeForce Now’a Instagram Tarzı Oyun Filtreleri Ekledi

Nvidia’nın bulut üzerinden oyun oynamanıza izin veren platformu GeForce Now, şimdi de Instagram’da fotoğraf ve videolara eklediğimiz filtreler gibi oyunları da filtrelerle özelleştirmemize olanak tanıyacak.

Nvidia’nın büyük umutlarla geliştirilen oyun platformu GeForce Now’a önemli bir özellik geldi. Şirket, Freestyle teknolojisiyle oyunlara Instagram’daki filtrelere benzer görüntü filtreleri sunuyor. Bu teknolojiyle birlikte sizler de oyunları farklı filtrelerle oynayabileceksiniz. Örneğin, istediğiniz bir oyuna sepya tonları uygulayabilir, rengi ve kontrastı artırabilir, gece modunda mavi ışığı azaltıp HDR’ı açabilirsiniz.

GeForce Now ne sunuyor?

Oyunları bilgisayara kurmadan bulut üzerinden oynama imkanı sunan GeForce Now, getirdiği yeni özelliklerle de oyun sektörünün yönünü değiştirmeye başladı. Özellikle sistemi yeterli olmayan pek çok bilgisayar kullanıcısı GeForce Now gibi platformlara yönelerek “bilgisayarım ısındı, kastı” problemi yaşamadan oyunu oynama şansına erişiyor. Elbette şu an son derece sınırlı sayıda oyun için çıkış yapan GeForce Now, düzenli olarak yeni oyunların duyurusunu yapıyor.

Nvidia’nın GeForce Now’a getirdiği son özellik ise oyunların görüntüsünü istediğiniz gibi değiştirmenizi sağlayacak. Tıpkı kendi fotoğrafınıza yaptığınız filtreler gibi oyunun ışık ayarlarını değiştirmenizi sağlayacak bu özellik, kişiselleştirme yöntemleriyle de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Nvidia, bunun dışında Destiny 2’ye de Highlights desteği ekledi. Bu özellik ise önlemli oyun anlarını otomatik olarak algılayıp yakalamak için kullanılıyor. Böylece manuel klipler oluşturmak zorunda kalmadan oyundaki önemli anları otomatik olarak kaydedebiliyorsunuz.