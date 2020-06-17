NVIDIA GeForce Ekran Kartlarının Fiyat/Performans Grafiği

NVIDIA'nın GeForce serisi ekran kartlarının zaman içerisindeki dolar başına performansını gösteren bir grafik internette yayınlandı. NVIDIA zaman içerisinde performansını neredeyse 7’ye katlamayı başarmış.

Pek çok kişinin gözünde yeni nesil teknolojilerin en önemli özelliği performans olsa da aslında performans genel değerlendirmede ana etmenlerden yalnızca bir tanesidir. Bir başka önemli etmense verimliliktir.

Verimliliği değerlendirmek için günlük yaşamımızda en sık kullandığımız ifadelerden birisi fiyat/performans tabiridir. Bir kullanıcı da NVIDIA'nın ana akım ekran kartlarını 'dolar başına performans' açısından karşılaştırmaya aldı.

Yıllar içinde artan performans:

Ana akım ya da sıradan kartlar, amiral gemisi olarak gördüğümüz en üst seviyedeki, en uçtaki kartlar kadar performanslı olmasalar da hem AMD hem de Intel için en önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor. Her iki firma da geçmişte bu alanlarda birbirlerine rakip pek çok ürün tanıtmıştı.

Tüketiciler açısından baktığımız zaman kullanıcılar, hangi firma daha iyi fiyat/performansa sahipse onu tercih etme eğiliminde oluyor. NVIDIA kartlarının karşılaştırılması açısından hazırlanan görsel, bu alandaki ilerlemeyi gösteriyor.

Bu değerlendirmede TechPowerUp’ın daha önce haberlerde kullandığı performans özeti, ana karşılaştırma unsuru olarak kullanıldı. Öte yandan oyunların mümkün olduğunca aynı özelliklere sahip olması ve aynı çözünürlükte çalışması daha doğru ölçüm yapmayı sağladı.

Son 12 yılda büyük gelişim:

Elimizdeki tablo, bizi 2008 yılına götürüyor. O yıl, NVIDIA GeForce 9800 GT kartları 200 doların hemen altında fiyatlarla satışa sürmüştü. Kart, daha sonra AMD ile rekabet edebilecek olan, daha ucuz versiyon 9600 GT model bu kartın yerini aldı.

Tesla altyapıyla üretilen GeForce GTX 260 daha iyi grafikler sunsa da etiketinde 449 dolar yazıyordu. Daha sonra bu mimari yerini Fermi’ye bırakmıştı. Daha sonra da GeForce GTX 560 Ti kartlar sahneye çıkmıştı.

Kepler ve Maxwell mimarileriyse NVIDIA'ya bugün bildiğimiz şöhretini adeta kendi başlarına kazandırdı. Bugüne kadar firmanın verimlilik anlamında en gelişmiş mimarisi olan bu yapılar, bir önceki nesilden %40 daha gelişmiş durumdaydı.

En çok kullanılan kartlar NVIDIA'nın:

FinFET dönemi ve sonrasında firma günümüzde kullanılan kartlarını piyasaya sürmüştü. Bu dönemde üretilen GeForce GTX 1060, Steam’in kayıtlarına göre en çok tercih edilen ekran kartı oldu. Şu anda Turing mimari kullanılıyor.

NVIDIA'nın gelecek nesildeki kartlarının, dolar başına performans açısından nasıl bir performans göstereceğini bilmiyoruz. Yine de NVIDIA'nın 12 yıldır durmaksızın devam eden performansı, ışın izleme teknolojisi gibi özelliklerle artacak. Bu da grafiğin daha da yükseleceğine dair umut veriyor.