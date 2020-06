Ücretsiz Epic Games Oyunları, NVIDIA GeForce Now'a Eklenecek

, bulut oyun servisi GeForce Now için Epic Games ile iş birliği yapacağını ve Epic Games’in her hafta duyurduğu ücretsiz oyunların GeForce Now’da da olacağını açıkladı. NVIDIA ayrıca GeForce Now kütüphanesine eklenen 13 yeni ve 3 geri dönen oyun da açıkladı.

GeForce Now’ın oyuncuların talebini karşılayacak genişlikte bir kütüphaneye sahip olmaması, oyun hizmetinin büyümesinin önünde bir engel olarak görülüyordu. Bu nedenle NVIDIA, oyuncuların ilgisini çekebilmek için geçtiğimiz haftalarda GeForce Now’a her hafta yeni oyun ekleme sözü vermişti. GeForce Now kullanıcılarına verdiği sözü yerine getiren NVIDIA, oyun servisine bu hafta da yeni oyunlar ekledi. NVIDIA’dan yapılan açıklamaya göre GeForce Now’a bu hafta Stranger Things 3: The Game ve Farming Simulator 19'un da içinde olduğu 13 yeni oyun ekledi. Yeni eklenen oyunların yanında 3 yeni oyun da GeForce Now kütüphanesine geri döndü. İLGİLİ HABER Square Enix Oyunları, Bulut Oyun Servisi GeForce Now'a Geri Döndü NVIDIA, GeForce Now’a eklenen yeni oyunların yanı sıra önemli bir duyuru daha yaptı. NVIDIA, GeForce Now için bundan sonra Epic Games ile iş birliği yapacağını, Epic Game Store’da ücretsiz olarak sunulan oyunların GeForce Now'a da ekleneceğini belirtti. NVIDIA’nın GeForce Now’a her hafta yeni oyun eklemesi, bulut oyun hizmetinin zaman içinde beklenen başarıyı yakalamasını sağlayabilir. Özellikle Epic Games’in ücretsiz yaptığı oyunların GeForce Now’a gelmesi, oyuncuların sürekli olarak yeni oyunlar satın almadan platformdan faydalanabilmesinin önünü açabilir. GeForce Now’a bu hafta eklenen 13 yeni oyun: Steam oyunları: Danger Scavenger

Idle Big Devil

Spintires

Snake Pass

Tale of Wuxia: The Pre-Sequel

Tunshi Kongming Legends

Warhammer Underworlds Online Epic Games oyunları: Stranger Things 3: The Game (Epic Games’te ücretsiz)

Disco Elysium

Farming Simulator 19

Just Cause 4 Reloaded

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION

Surviving The Aftermath GeForce Now’a geri dönen oyunlar: theHunter: Call of the Wild

Torchlight II

GhostRunner demo

Kaynak : https://www.xda-developers.com/nvidia-geforce-now-adds-16-games-announces-plans-free-games-epic-store-each-week/

