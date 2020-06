Square Enix Oyunları, Nvidia GeForce Now'a Geri Döndü

Nvidia bugün yaptığı açıklamada, bazı Square Enix oyunlarının bulut odaklı oyun servisi GeForce Now'a geri döndüğünü duyurdu. Söz konusu yapımlar, Deus Ex ve Tomb Raider reboot serisindeki en son oyunlar da dahil olmak üzere toplam 14 oyundan oluşuyor.

Ortalama donanım özelliklerine sahip bir bilgisayarda dahi AAA seviyesindeki oyunları 1080p çözünürlükte akıcı bir şekilde oynamanıza imkan sağlayan bulut odaklı oyun servisi Nvidia GeForce Now, beta sürecinin ardından Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar, Activision Blizzard ve Square Enix gibi sektörün dev stüdyoları altındaki bazı oyunlara veda etmek durumunda kalmıştı.

Şimdi bu şirketlerinden biri, bugün itibarıyla GeForce Now’a resmen geri döndü. Nvidia, Google Stadia rakibi platformunun, eskiden olduğu gibi bazı Square Enix oyunlarını destekleyeceğini duyurdu. Servisteki Square Enix içeriği, Deus Ex ve Tomb Raider da dahil olmak üzere toplam 14 PC oyunundan oluşuyor.

Japonya merkezli video oyunu şirketi Square Enix, oyun kütüphanesini GeForce Now’dan çeken en eski oyun yayıncılarından biriydi. Öte yandan, şubat ayında kullanıcılara sunulan bulut odaklı oyun servisinin Batman: Arkham series, Nier: Automata, Final Fantasy XV ve Octopath Traveler gibi daha önce desteklenen bazı oyunlardan yoksun olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Birçok GeForce Now kullanıcısı, farklı mağazalardan satın aldıkları oyunların çeşitli platformlarda telif ücreti ödenmeden oynanması gerektiğini düşünüyor ancak Nvidia, grafik kartı pazarında birçok oyun yayıncısı ve geliştiricisiyle yakın bir şekilde çalıştığı için, endüstri ortaklarıyla karşı karşıya gelmek istemiyor. Örneğin; Google da, kullanıcıların Stadia platformunda oynamak için ayrı oyun kopyaları satın almasını şart koşuyor.

Her şeye rağmen, bulut odaklı çalışma mantığı ile oyunculara ekonomik ve kullanışlı bir yol sunan GeForce Now, an itibarıyla Electronic Arts, Epic Games, Riot Games, Ubisoft ve Valve gibi büyük yayıncıların yapımları da dahil 2.000'den fazla oyuna erişim imkanı sunuyor.