NVIDIA GeForce Now, Gecikme Testlerinde Stadia'yı Yendi

Bulut tabanlı oyun platformlarının artış yaşadığı dönemde NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia platformları, PC Gamer'ın yaptığı gecikme süresi testinde karşı karşıya geldi. Test sonuçlarında GeForce Now, Google Stadia'ya karşı üstünlük kurdu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyuncuların oyun oynamasını sağlayan araçlar da büyük ölçüde değişime uğramaya başladı. Bildiğiniz üzere son iki yıldır birçok şirket, bulut tabanlı oyun servisleri üzerinde çalışıyor. Günümüzde çıkış yapan iki tanıdık isimse elbette NVIDIA’nın GeForce Now’ı ve Google’ın Stadia’sı.

İki bulut sistemi arasındaki en temel farka bakacak olursak karşımıza şirketlerin hizmetleri nasıl sundukları çıkıyor. Google, Stadia’yı kullanan oyuncuların oyunları tekrar satın almalarını isterken NVIDIA, GeForce Now’da oyuncuların zaten sahip oldukları oyunlara erişmelerine izin veriyor.

NVIDIA GeForce Now, Google Stadia'yı geride bıraktı:

Hizmetlerin sunum şekli dışında merak edilen en büyük soruysa iki platform arasında bulunan gecikme sürelerindeki farkın ne olduğuydu. İşte bu noktada PC Gamer devreye girerek her iki platformun gecikme süreleri açısından nasıl performans verdiğini karşılaştırdı.

PC Gamer, yaptığı testler sonucunda NVIDIA’nın GeForce Now sisteminin Google Stadia’dan daha düşük gecikme sürelerine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Aynı koşullarda ve aynı senaryolarda yapılan her testte NVIDIA GeForce Now, Google’ın Stadia’sına gözle görülür fark attı.

Kablolu internet aracılığıyla yapılan oyun testlerinde NVIDIA GeForce Now ve Google Stadia, Metro Exodus ve Destiny 2 oyunlarında karşı karşıya geldi. Testlerde GeForce Now, 400 Mbps üzeri bağlantı hızıyla Metro Exodus ve Destiny 2 oyunlarında sırasıyla 96 ms ve 75 ms gecikmeye sahip olurken Google Stadia, 179 ms ve 129 ms gecikmeyle karşımıza çıktı.

Kablosuz internet üzerinden yapılan testlerdeyse yine aynı oyunlar üzerinde ve aynı bağlantı hızıyla GeForce Now, 117 ms ve 125 ms gecikme sürelerine sahip olurken Stadia, 129 ms ve 117 ms gecikme süresi performansı gösterdi. Google Stadia’nın GeForce Now’ı geçtiği tek sonuç da buydu.

GeForce Now’ın sunduğu ışın izleme üzerinde Metro Exodus aracılığıyla yapılan testlerde platform, 400+ Mbps kablolu bağlantıda ışın izleme kapalıyken 96 ms gecikme süresine sahipken ışın izleme açık olduğu zaman 125 ms gecikme süresine sahip oldu. 400+ Mbps kablosuz bağlantıda bu değerler sırasıyla 117 ms ve 167 ms şeklindeydi.

PC Gamer’ın yaptığı testlerle de açıkça görebildiğimiz üzere NVIDIA GeForce Now bulut sistemini kullanmak oyuncuların birinci tercihi olma yolunda hızla ilerliyor ancak şirketin son zamanlarda geliştiricilerle yaşadığı sıkıntıların gelecekte nasıl bir hâl alacağı şu an için belirsiz durumda.