Steam, 'News Hub' Haber Merkezini Test Ediyor

Valve, sahip olduğu çevrimiçi oyun platformu Steam için yeni bir özelliği test etmeye başladı. "News Hub" olarak isimlendirilen bu özellik, oyunlarla ilgili tüm gelişmelerin yer alacağı bir haber merkezi niteliği taşıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam, dünya genelindeki milyonlarca oyunseverin uğrak noktalarından bir tanesi. Valve'ın sahip olduğu platform, dünyadaki en popüler oyunların yanı sıra adı sanı duyulmamış olan ve keşfedilmeyi bekleyen yüz binlerce oyunu bünyesinde barındırıyor.

Steam, piyasaya sürüldüğü günden beri adeta tekel konumundaydı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yıldızı parlamaya başlayan Epic Games, Steam'i ciddi anlamda köşeye sıkıştırdı. Oyunseverlerin bir bölümü, Steam'in Epic Games'ten sonra değerinin kalmadığını söylerken oyun geliştiricileri de uygun maliyetler nedeniyle Epic Games'i tercih etmeye başladılar. Bu durum, Valve'ı harekete geçirdi ve şirket, Steam'i cazibe merkezi haline getirebilmek için hummalı bir çalışma başlattı.

Steam bir süredir, oyunseverlerin ilgisini çekecek olan önemli yeniliklerin altına imza attı. Bu bağlamda yıllarca kullanılan ve fazlasıyla da basit bir yapıya sahip olan kütüphane arayüzünü değiştiren şirket, oyunseverlerin daha iyi aramalar yapabilmeleri ve yeni oyunlar keşfedebilmeleri için de onlarca çalışma yürüttü. Şimdi bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Valve, tamamen özelleştirilebilir bir haber merkezi oluşturdu.

Steam'in oluşturduğu haber merkezi, "News Hub" olarak isimlendiriliyor ve oyunseverleri platforma daha da çekiyor. Çünkü Steam kullanıcıları, News Hub aracılığıyla etkinlik haberlerini, oyunlarla ilgili yeni gelişmeleri, oyun satışlarını, kısacası oyunlarla ilgili aklınıza gelen ne varsa hepsini anlık olarak takip edebilecekler. Bu haber merkezi, Steam ile ilgili de tüm gelişmeleri oyunseverlere aktaracak.

Steam'in News Hub sayfası böyle görünüyor

Steam'in yeni sayfasındaki etkileyici özelliklerden bir tanesi de özelleştirilebiliyor olması. Yani oyunseverler, hangi konu ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorlarsa sadece o kategoride filtreleme yapabilecekler. Örneğin eğer sadece kütüphanenizdeki oyunlarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız, buna uygun bir filtreleme yapabiliyorsunuz. Üstelik bunu yaparken istemediğiniz herhangi bir oyunla ilgili detayları da gizleyebiliyorsunuz.

Steam'in yeni hizmeti, şu an için Steam Labs kapsamında test ediliyor. Yani şu an tüm kullanıcılar, News Hub özelliğini varsayılan olarak kullanmıyorlar. Ancak testler bitip gerekli çalışmalar tamamlandığı takdirde, Steam bu özelliği tüm oyunseverlerin hizmetine sunacak.