NVIDIA GeForce RTX 3090'ın Performansını Gösteren Tasarım

Call of Duty gibi bazı oyunlarda konsept tasarım çalışmaları yapan Yangtian Li, NVIDIA ile dikkat çeken bir iş birliği yaptı. Tasarımcı, NVIDIA GeForce RTX 3090'ın performansını gösteren özel bir tasarım oluşturdu.

Dünyanın en popüler ekran kartı üreticilerinden NVIDIA, Call of Duty, Magic: the Gathering ve Vainglory gibi önde gelen oyunlar için çalışmalar yürüten konsept tasarımcı ve illüstratör Yangtian Li ile özel bir çalışma yaptı. NVIDIA Studio serisi için GeForce RTX GPU'ların kullanıldığı bilgisayarlarla tasarımlar hazırlayan Li, görenleri kendine hayran bırakmayı başardı. Konsept tasarımcı, yaptığı çalışamalarda NVIDIA'nın farkını nasıl hissettiğini de açıkladı.

Adobe Photoshop'ta tasarlanan konseptler, "zarif ve güçlü kadınların" karakter portrelerini içeriyor. Yangtian Li, NVIDIA ile yaptığı çalışmada bu portrelerde yer alan kadınların hikayelerine de yer verdi. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, NVIDIA GeForce RTX serisi GPU'ların yardımıyla hazırlanan o tasarımlara ve tasarımlardaki kadınların hikayelerine bakalım.

Karşınızda Snake Witch (Yılan Cadısı)

*Snake Witch (Yılan Cadısı)-Yangtian Li

Snake Witch, Li'nin kara büyüye, kabilelerin cadı doktorlarının zehirli yaratıklar topladığı, zehir yapmak ve karanlık sanatları uygulamak için kullandığı "Gu"ya olan hayranlığının bir ürünü. Li, “Hikayelerin her zaman büyüleyici olduğunu düşündüm, bu yüzden böyle bir tasarım yapmak istedim. Yılanlar bana çekici geliyor ve bazı ilginç kompozisyonlar yaratmaya yardımcı oluyor." diyor.

Öncelikli olarak 2D'de çalıştıktan sonra Li, konsept sürecini desteklemek için 3D'ye geçiyor. “Üst düzey bir GPU'ya sahip olmak, Blender, Zbrush ve benzerlerini kullanmaya gelince süreci hızlandırmaya gerçekten yardımcı oluyor.” diye devam ediyor. Bu hızlanmaların özellikle Blender Cycles 3.0'daki GPU hızlandırmalı rendering ile fark edildiğini ve MacBook Pro M1 Max veya CPU'ya kıyasla GeForce RTX dizüstü bilgisayar GPU'su ile 5 kattan fazla hızlı sonuçlar elde edildiğini söylüyor.

Snake Witch’in karakter çizimi iyi bir noktadayken Li, öznesinin yüz özelliklerini ustaca tasarlamak için Liquify (Sıvılaştırma) filtresini kullandı. Liquify, Adobe Photoshop'ta sanatçıların yaratıcı fikirleri keşfetmesine ve karmaşık ayarlamaları saniyeler içinde yapmasına yardımcı olan AI (Yapay Zekâ) destekli Neural Filtreleri gibi GPU ile hızlandırılmış 30'dan fazla özellikten biri olma özelliğini taşıyor.

Li, sürecinin renklendirme aşamasında uyarlama katmanlarını kullanıyor ve doğru renk tonunu elde etmeye çalışırken tasarıma zarar vermeyen biçimlendirmeler yapıyor. Bir biçimlendirmeden memnun kalmazsa Li, orijinal görüntüyü bozmadan onu silebiliyor. Son olarak, Li, görüntünün sağından gelen ışığı engellemek için Opasite özelliğini kullanarak aydınlatmayı ayarlıyor ve bir parça gerçeklik özelliği ekliyor.

Bu eşsiz çizimin nasıl yapıldığını gösteren videoları aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yangtian Li'nin diğer çizimleri:

*Geçmişin Düşleri (solda) ve Elf Okçusu-Yangtian Li

Konsept Tasarımcısı ve İllüstratör Yangtian Li'nin portföyü ve favori projelerini Instagram'dan da inceleyebilirsiniz.