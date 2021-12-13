Bir madencilik platformunda, henüz piyasaya sürülmemiş NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ve AMD Radeon RX 7000 isimli ekran kartlarıyla madencilik yapıldığı tespit edildi. Sistem o kadar güçlü ki 5 Ethereum çıkarılması, yalnızca 3 saat sürüyor.

Kripto para camiasının önemli paydaşlardan olan madenciler, şu sıralar gözlerine inanamayacakları bir madencilik girişimine odaklanmış durumdalar. Flexpool isimli madencilik platformunda yer alan bilgilere göre birileri, NVIDIA ve AMD'nin henüz piyasaya sürülmemiş modellerini kullanarak Ethereum madenciliği yapıyor. Bu modeller; NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ve AMD Radeon RX 7000.

Açık konuşmak gerekirse; söz konusu madencilik girişiminde kullanılan ekran kartlarının NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ve AMD Radeon RX 7000 olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu yok. Ancak bu noktada garip bir durum var. Bu madenciler, kullandıkları ekran kartlarıyla bugüne kadar pek de görülmemiş kazım hızlarına ulaşmayı başardılar. Flexpool'da yer alan bilgilere göre kullanılan sistem, 3 TH/s'in bile üzerine çıkmış durumda. Peki bu ne anlama geliyor?

Aynı hıza ulaşmak, 10 bin adet NVIDIA GeForce RTX 3090 ile mümkün

Madenciler, ellerindeki ekran kartlarını farklı şekillerde çalıştırıyorlar. Bu bağlamda; NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti için OC testi, AMD Radeon RX 7000 içinse hem kontrol testi hem de OC testi modları kullanılıyor. Ancak bu madencilik modlarıyla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak da mümkün değil. Şu an söyleyebileceğimiz tek şey, kullanılan sistemin adeta para bastığı...

Madencilerin sistemlerine baktığımızda, NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti'ın ortalama kazım hızının 1.22 TH/s (1.22 terahash) olduğunu görüyoruz. Bireysel bir tüketici olarak yalnızca 1 adet NVIDIA GeForce RTX 3090 ile 110-120 MH/s (110-120 megahash) hıza ulaşabileceğinizi düşünürsek, bahsi geçen madencilerin üretim kapasitesine ulaşabilmek için 10 bin adet civarı NVIDIA GeForce RTX 3090 sahibi olmanız gerekiyor. Bu rakamlar akılalır gibi değil. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki madencilerin elinde muhtemelen birden çok sayıda NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti bulunuyor. Bu olasılığı doğrulamanın bir yolu da ne yazık ki yok.

Sistemin ortalama hızına baktığımızda, bu madencilerin rakipsiz olduklarını pekala söyleyebiliriz. Çünkü kullanılan sistem, 3 saatlik çalışma periyodunda 5 Ethereum kazıyor. Bu da sistemin 3 saatlik kazancının 20 bin dolar civarında olduğu anlamına geliyor. Bu sistemin 1 ay boyunca çalışması, sistem sahiplerinin aylık kazancının 4 milyon doların üzerinde olacağı anlamına geliyor.

Veriler etkileyici olsa da bu sistemin diğer madencilerin hoşuna gitmediği sugötürmez bir gerçek. Çünkü sisteme bu kadar güçlü bir madencinin girmesi, Ethereum madencilik zorluğunu yükseltti. Bu da diğer madencilerin daha az para kazanmaya başladıkları anlamına geliyor. Öte yandan; 2022'nin sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen ekran kartlarına nasıl ulaşıldığı, bu ekran kartlarının sahiplerinin kimler olduğu da net değil. 12 gündür çalışan sistem, madenciliğin kurallarını baştan yazacak gibi görünüyor...