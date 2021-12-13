Tamamen Türk lirasına endekslenen bir kripto para birimi piyasaya sürüldü. Paribu'da listelenen ve TRYC olarak isimlendirilen kripto para birimi, Türk lirasının resmi olmayan dijital bir versiyonu gibi hizmet veriyor.

Kripto para camiası için önemli sayılabilecek bir gelişme yaşandı. Stoken isimli bir şirket, Türk lirası endeksli bir kripto para birimi oluşturdu. TRYC olarak isimlendirilen bu kripto para birimi, şu an için Paribu isimli yerli kripto para borsasında listeleniyor. Stoken, banka hesaplarında piyasaya sürdüğü her 1 TRYC için 1 TL tutuyor. Bu kripto para biriminin anlık arzı ise 50 milyon adet.

Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olan TRYC, bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenecek. Stoken, banka hesabında tutmadığı hiçbir 1 TL için TRYC üretimi yapmayacak. Ancak talep yüksek olur ve 50 milyon adet kripto para tükenirse, yeniden üretim yapılabilecek.

TRYC ile diğer kripto para birimleri satın alınabilecek

TRYC, diğer kripto para birimlerinin satın alınabilmesi için kullanılabilecek. Örneğin TRYC alan bir yatırımcı, SHIB ya da DOGE gibi kripto para birimlerine yatırım yapabilecek. Ayrıca yabancı yatırımcılar da dolar ile TRYC satın alıp, spot işlem yapabilecekler.

TRYC için Türk lirasının dijital versiyonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bu kripto para birimiyle ilgili unutulmaması gereken husus, bu kripto para biriminin herhangi bir resmiyetinin olmaması. Yani TRYC ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında hiçbir bağ bulunmuyor...