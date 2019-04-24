NVIDIA, İkisi Bir Arada Tablet Üzerinde Çalışıyor

Geliştiriciler tarafından fark edilen bir kod, NVIDIA'nın ikisi bir arada bir tablet üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Teknoloji üreticisi NVIDIA için ekran kartlarının vazgeçilmezi diyebiliriz. Şirket şu sıralar sessiz sedasız ikisi bir arada bir tablet üzerine çalışıyor. Shield Experience programında bulunan bir kod grubuna denk gelen yazılımcılar, bu kodların NVIDIA tarafından üretilecek olan bir ikisi bir arada teblete ait olabileceğini söylüyorlar. 2015 yılında çıkardığı tabletten sonra bir daha piyasaya girmeyen şirketin üretmeye çalıştığı tabletin, benzerlerinden farklı olarak üçüncü bir özelliğe daha sahip olduğu düşünülüyor ancak bu özelliğin ne olduğu henüz bilinmiyor. Bahsi geçen üçüncü kullanıcı arayüzüne ise dinamik ismi verilmiş.

Yazılımcıların keşfettikleri bu kodun NVIDIA tarafından daha önce üretilmiş olan tablette bulunuyor olması, geliştiricilerin NVIDIA'nın yeni bir tablet üzerinde çalıştıklarını düşünmesine sebep olmuş durumda. NVIDIA'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yok ancak şirketin saman altından su yürüttüğü düşünülüyor.

Geliştiriclerden gelen açıklamalara göre ise tabletin boyutu 13.5 inç ve ekran çözünürlüğü ise 3000x2000 piksel olacak. Bu boyutlar bir tablet için büyük ancak ikisi bir arada tabletler için gayet yeterli. Şu an genel olarak yapay zeka teknolojilerin geliştirilmesinde kullanılan Tegra Xavier çipinin bu tabletlerde kullanılabileceği düşünülüyor ve bu da aslında NVIDIA'nın CEO'su tarafından yapılan açıklamalarla örtüşüyor. CEO Jensen Huang bir açıklama esnasında, NVIDIA'nın mobil platformlara dönmesinin ancak dünyada olmayan bir 'şey'i yaptıkları zaman mümkün olacağını belirtmişti. Bahsi geçen ikisi bir arada tabletin o 'şey' olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.