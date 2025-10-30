NVIDIA, İş Dünyasının Kurallarını Kökten Değiştirecek Yapay Zekâ İşlemcisi IGX Thor'u Duyurdu!

NVIDIA, endüstriyel ve tıbbi cihazlarda çığır açacak yeni IGX Thor işlemcisini duyurdu. Fiziksel yapay zekâ olarak adlandırılan bu yeni nesil teknoloji, fabrikalardan ameliyathanelere kadar her alanda otonom sistemlere ve üretken yapay zekaya güç verecek.

Yapay zekâ sektörünün bugünlere gelmesinde çok önemli bir rol oynayan NVIDIA'dan oyunun kurallarını değiştirecek bir hamle geldi. Şirket, yapay zekâyı dijital dünyadan çıkarıp fabrikalara, ameliyathanelere ve otonom makinelere taşıyacak yeni platformu NVIDIA IGX Thor'u duyurdu. Bu yeni teknoloji, "fiziksel yapay zekâ" olarak adlandırılan yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Bu platformun amacı, etrafını gören, hisseden ve gerçek zamanlı kararlar alabilen makineler yaratmak. Fabrika zeminlerinden karmaşık ameliyatlara kadar, makinelerin artık birer araç olmaktan çıkıp akıllı birer "iş arkadaşına" dönüşmesini hedefliyorlar. Fiziksel yapay zekâ, en basit anlatımıyla üretken yapay zekâ modellerinin fiziksel dünyada, anlık olarak çalışabilmesinin önünü açacak.

NVIDIA IGX Thor tam olarak nedir ve ne vadediyor?

NVIDIA'nın açıklamasına göre IGX Thor, en yeni NVIDIA Blackwell mimarisiyle güçlendirilmiş, endüstriyel düzeyde bir işlemci. Bu platform, yüksek hızlı sensör işlemeyi, kurumsal düzeyde güvenilirliği ve en önemlisi "fonksiyonel güvenliği" tek bir pakette sunuyor. Özellikle tıp ve endüstri gibi insan hayatının söz konusu olduğu kritik alanlarda bu "güvenlik" faktörü hayati önem taşıyor.

Mevcut sistemler, üretken yapay zekâ modellerini gerçek zamanlı ve güvenli bir şekilde çalıştırmak için yeterli hıza veya kapasiteye sahip değildi. IGX Thor, tam da bu sorunu çözmek için tasarlandı. 10 yıllık kullanım ömrü ve uzun vadeli yazılım desteği ile gelen platform, en zorlu koşullarda bile güvenli ve kesintisiz çalışmayı vadediyor.

IGX Thor, bir önceki nesil olan ve hâlihazırda oldukça güçlü kabul edilen NVIDIA IGX Orin'e kıyasla 8 kata kadar daha fazla yapay zekâ işlem performansı sunuyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse, platform 5.581 FP4 teraflop'luk dudak uçuklatan bir yapay zekâ işlem gücüne sahip.

Bu muazzam güç, daha önce sadece bulutta çalıştırılabilen büyük dil modellerinin ve görme dili modellerinin artık doğrudan cihazın içinde çalıştırılabilmesini sağlıyor. Yani bir robotun karar vermek için internete veya merkezi bir sunucuya bağlanmasına gerek kalmayacak; her şeyi milisaniyeler içinde kendi beyniyle halledecek.

NVIDIA, bu teknolojinin ilk kullanıcılarını da şimdiden açıkladı. Liste, teknolojinin ne kadar ciddi olduğunu kanıtlar nitelikte. Hitachi Rail, demiryolu ağlarında otonom denetim sistemleri için Maven Robotics ise yeni nesil fabrika robotları için IGX Thor'u kullanmaya başlayacak.

Tıbbi alanda ise devrim daha da büyük. CMR Surgical, EndoQuest Robotics ve Diligent Robotics gibi öncü firmalar, cerrahi robotik sistemlerinde ve hasta takip cihazlarında yeni nesil yapay zekâ yetenekleri için IGX Thor platformunu değerlendiriyor. Bu, ameliyatlarda daha yüksek hassasiyet, gerçek zamanlı analiz ve daha iyi hasta sonuçları anlamına geliyor. Bakalım yapay zekânın doğrudan fiziksel dünyaya inmesi, sektörleri nasıl etkileyecek...