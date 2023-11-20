NVIDIA Yöneticisi Jim Fan, X'ten yaptığı açıklamada istifa eden OpenAI çalışanlarını kendi firmalarında çalışmaya davet etti.

OpenAI'de son üç günde üç farklı CEO'nun göreve gelmesi ve şirketin içinde bulunduğu kaos teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Yapay zekâ gibi önemli bir alanda öne çıkan mühendisleri, araştırmacıları ve programcıları bünyesinde bulunduran OpenAI'ın çalışanları diğer firmaların ilgisini çekiyor.

Bu firmalardan biri de NVIDIA. NVIDIA Baş Yapay Zekâ Sorumlusu Jim Fan, X üzerinden yayımladığı bir açık mektupla OpenAI çalışanlarını kendisiyle iletişime geçmeye davet etti. Fan, mail adresini paylaşırken DM'lerinin de açık olduğunu belirtti.

"Sıcak sıcak GPU'lar sizi bekliyor"

OpenAI'dan hepinizi seviyoruz. Mühendisler, araştırmacılar, ürün ekibi, hepsi aynı. Bana "NVIDIA'daki ekibim işe alım yapıyor.dan hepinizi seviyoruz. Mühendisler, araştırmacılar, ürün ekibi, hepsi aynı. Bana [email protected] 'dan e-posta atın. DM de açık. NVIDIA'nın sizin için bu soğuk gecelerde fırından yeni çıkmış sıcak sıcak GPU'ları var.

Gaming+AI, robotik, çoklu model LLMler, açık-uçlu simülasyonlar vs. İşyerinde Yapay zekâ araçları üzerinde araştırma yapıyorum., robotik, çoklu model LLMler, açık-uçlu simülasyonlar vs. İşyerinde Minecraft gibi oyunlar oynamak için bahane istiyorsanız, aradığınız adam benim.

Devam eden gelişmelerden dolayı şoktayım. Yaşadığınız şeyin derinliğini yeni anlamaya başlıyorum. Lütfen, yardımcı olmak için yapabileceğim ya da sadece merhaba deyip hakkında konuşmak istediğiniz bir şey varsa beni dürtmekten çekinmeyin. İyi bir dinleyiciyim."

Stanford mezunu olan Jim Fan, daha önce OpenAI'da da görev yapmış bir isim. Ayrıca CV'sinde Google AI, Voyager, MineDojo gibi firmalar da yer alıyor. OpenAI'da yaşanan gelişmelerin ardından yapay zekâ alanında pek çok çalışanın yeri değişecek gibi gözüküyor.

Peki başkalarının çalışanlarını böyle davet etmek mümkün mü?

Aslında hiçbir firma, rakiplerinin çalışanlarına böyle açık bir teklif götüremez. Zaten firmalar böyle bir şey istemezler, çalışan kapma savaşından zarar göreceklerini bilirller. Burada ise durum biraz farklı. Sam Altman'ın görevden alınmasının ardından çok sayıda çalışan OpenAI'dan istifa etmişti. Pazar günü gelen istifaların nedeninin Altman'ın göreve iade edilmeyeceğinin açıklanması olduğu ifade edilmişti. Altman ise Google'dan teklif almıştı.