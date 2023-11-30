Teknoloji devi NVIDIA, ülkemizin önde gelen tasarım markalarından KAFT ile iş birliğine giderek yeni bir koleksiyon tasarladı. Tasarımlarda KAFT, NVIDIA'nın ürünlerinden ilham aldığı bir kapsül koleksiyon ortaya çıkardı.

Zaman zaman farklı sektörlerden markalar bir araya gelip ilgi çekici iş birlikleri yapabiliyor. KAFT ile NVIDIA da benzer bir iş birliğine imza attı. Kendisini “giyilebilir formlarda hikayelerini anlatan bir tasarım ürünleri markası” olarak tanımlayan KAFT, NVIDIA'nın felsefesini de ürünlerine taşıdı.

KAFT ekibi, tasarım süreçlerinde de GeForce RTX serisi ekran kartlarını kullanıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan KAFT'ın Kreatif Direktörü Enes Kurtuluş, “NVIDIA ekran kartları, ekibimizin tasarım süreçlerini hızlandırarak detaylara daha fazla odaklanmasına olanak sağlıyor. NVIDIA teknolojilerinin yapay zekayla harmanlanması çeşitli disiplinlerden gelen yetenekli bireylerden oluşan KAFT ekibinin tasarımlarını tam olarak hayallerindeki gibi oluşturmalarında önemli bir rol oynuyor.” ifadelerini kullandı.

KAFT, NVIDIA ile çalışmaktan memnun

Krutuluş ayrıca tasarım süreciyle ilgili de bilgi verirken, “İllüstrasyonlarımızın 3B filmlerini yapmak çok hoşumuza gidiyor. Bu sayede illüstrasyonun hikayesini daha iyi kavrayabiliyoruz. İllüstrasyonlarımızı oluştururken çeşitli programlar kullanıyoruz. İlham bazen bir skeçten, bazen bir fotoğraftan gelebiliyor. Eğer ortada bir skeç varsa, bu skeci daha olgun hale getirmek için Photoshop programını kullanıyoruz. Bu adım, Blender kullanarak skecin 3B modellemesini yapmak, ışığını çözmek, perspektifini ayarlamak ve dokuları üzerinde çalışmak konusunda bize oldukça yarar sağlıyor." dedi. Kurtuluş, kullandıkları NVIDIA RTX 40 serisi ekran kartları ile de süreçleri oldukça hızlandırabildiklerini, farklı alternatifler kullanabildiklerini de ifade etti.

KAFT daha önce de Cinta Vidal, Monassi, RBNKS, Johnson Tsang gibi sanatçılar ile çalışmış ve ürünlerini 85 ülkede satışa sunmuştu. Firma şimdi de NVIDIA ile iş birliğine giderken, bu çalışmayı da “Yaratıcılığı, gelişimi ve geleceği önceliklendiren bir kültürün inşaasını sağlayacak düşünce setini oluşturmayı amaçlayan bir iş birliği.” olarak tanımladılar.

İşte NVIDIA x KAFT tasarımları:

CHECKPOINT

Bu tasarımda KAFT'ın odağı bilgisayar oyunları olurken, NVIDIA GeForce RTX ekran kartlarının Founders Edition tasarımından ilham alınmış. Bu t-shirtte oyun kültürü ve NVIDIA'nın bu alandaki başarısı öne çıkarılıyor.

EDITMODE

Editmode'un arkasında ise dijital alanlardaki demokratikleşme, üretim süreci ve artan üretkenlik temsil ediliyor. Estetik ve fonksiyonellik bu tasarımın odak noktasında yer alıyor.

IMAGINE

Son dönemin en popüler teknolojileri arasında yer alan yapay zekâ, KAFT'ın bu tasarımında kendisine yer bulmayı başarıyor. NVIDIA'nın yapay zekânın gelişim sürecindeki rolünden dolayı bu konsept seçildiği belirtiliyor.