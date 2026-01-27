Tümü Webekno
NVIDIA'nın Tahtı Sallanıyor mu? Microsoft, Çok Güçlü Yeni Yapay Zekâ Çipi Maia 200'ü Tanıttı

Microsoft, günümüz yapay zekâ modellerini zahmetsizce çalıştırabilen yeni yapay zekâ çipi Maia 200'ü tanıttı.

NVIDIA'nın Tahtı Sallanıyor mu? Microsoft, Çok Güçlü Yeni Yapay Zekâ Çipi Maia 200'ü Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha da yaygın hâle gelirken bu teknolojilere güç veren çiplerin önemi de artıyor. NVIDIA’nın yapay zekâ çipleri alanında inanılmaz bir baskınlığı var. Öyle ki çok büyük çoğunluğu onun elinde. Zaten son yıllarda değerini artırıp dünyanın en değerli şirketi olmasının nedeni de bu çipler.

Ancak farklı şirketler de kendi yapay zekâ çipleriyle karşımıza çıkıyorlardı. Amazon, Google ve Microsoft bunlar arasında. Şimdi ise Microsoft, gerçekten çok iddialı olan yeni Maia 200 isimli yapay zekâ çipini tanıttı. Çip, üst düzey yetenekleri sayesinde çoğu yapay zekâ modeline güç verecek seviyede.

Microsoft’un yeni yapay zekâ çipi Maia 200 neler sunuyor?

mai1

Şirketin ilk yapay zekâ çipinin halefi niteliğinde olan Maia 200, TSMC’nin 3 nm üretim sürecinden geçerek üretildi. Şirketin aktardığına göre çip, Amazon Trainium'un üçüncü nesil FP4 performansından 3 kat daha iyi, Google'ın yedinci nesil TPU'sundan da yüksek performans verebiliyor.

Her bir Maia 200’ün büyük ölçekli yapay zeka iş yükleri için yeterli olmak üzere tasarlanmış 100 milyardan fazla transistöre sahip olduğu belirtilmi. Şirket, bu sayede çipin günümüzün en büyük modellerini zahmetsizce çalıştırabildiğini ve gelecekte daha da büyük modeller için bolca alan sunduğunu eklemiş. Çipin, 7 TB/s hızında 216 GB HBM3e ve 272 MB çip üzerinde SRAM içeren yenilenmiş bir bellek sistemiyle geldiğini de belirtmek gerek.

eak

Açıklamalara göre Maia 200, OpenAI’ın GPT-5.2 modelinde ve Microsoft 365 Copilot için diğer modellerde kullanılacak. Şirket, çok verimli olduğunu da eklemiş. Buna göre dolar başına %30 daha iyi performans sunuyormuş. Yani maliyet ve performans açısından da öne çıkan bir çip.

Maia 200’ün ilk olarak Microsoft’un Superintelligence ekibi tarafından kullanılacağı aktarılmış. Ayrıca şirket; akademisyenleri, geliştiricileri, yapay zekâ laboratuvarlarını, açık kaynak projeleri ve daha fazlasını çipi denemeleri için davet ediyor.

